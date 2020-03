Sabah Homasi face à Paul Daley – “Je suis sa version la plus jeune et la meilleure”

Bellator 241: «Pitbull vs. Carvalho» a lieu le vendredi 13 mars 2020 à Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, diffusé exclusivement sur DAZN. Dans l’événement principal «champ-champion», Patricio «Pitbull» Freire (30-4) défendra son titre de 145 livres contre Pedro Carvalho (11-3) dans le cadre du Grand Prix poids plume en cours.

Ailleurs sur la carte, une paire de mandrins de poinçonnage de coup de poing à Welterweight verra qui se tient et qui tombe dans ce qui est sûr d’être une bagarre. Paul “Semtex” Daley (42-17-2) a terminé près de 74% de ses victoires en MMA (31 sur 42) par KO, donc vous savez qu’il n’est pas venu d’Angleterre pour ne pas faire de spectacle pour les fans.

Sabah Homasi (13-8) est un artiste à élimination directe à part entière et l’a prouvé en seulement 17 secondes au Bellator 225. Si l’ancien combattant de l’UFC cherche à courir en Bellator, il n’y a peut-être pas de meilleur moment ou endroit pour le prouver que par KO le roi KO, mais il abandonne un avantage de 4 pouces à 72 pouces à son concurrent trapu et explosif.

Aujourd’hui, MMA Mania parle à Sabah Homasi de son combat à venir avec Paul Daley ainsi que de son dernier combat avec Micah Terrill, et s’il a vu ou non que ça se passait comme ça.

«Non! Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide, mais euh, je me suis dit que l’enfant ne sortait pas du premier tour – alors mission accomplie. “

Cela ne fait aucun doute. Homasi s’attend-il à une performance similaire contre Paul Daley?

«J’attends une fin de moi avec Paul. Même si je ne le termine pas, je sais que je gagnerai quand même. Je suis meilleur que lui partout. Je suis sa version la plus jeune et la meilleure. “

Il est définitivement le plus jeune de six ans (31) mais il est arrogant de dire qu’il est mieux étant donné que Daley a presque 100 combats entre le kickboxing et le MMA. Homasi ne s’en excuse pas.

“Ouais ça n’a pas d’importance. J’ai combattu quelqu’un qui avait plus de 100 combats professionnels et oui j’ai fini par l’assommer au deuxième tour, donc ça n’a même pas d’importance. Je m’en fous du nombre de combats qu’il a remportés. Nous savons tous les deux dans quoi nous nous engageons, alors qu’importe le nombre de combats qu’il a, vous savez? Je veux dire que cela n’a pas d’importance pour moi. Je m’en fous s’il a 500 combats. Cela signifie simplement que son corps a traversé plus. “

Le seul gars que je puisse trouver sur le dossier d’Homasi avec lequel il a éliminé près de ce nombre de combats est Jorge Patino. Homasi respecte-t-il au moins tout ce que Daley a fait avant ce combat?

“Absolument. Vous savez qu’il est un grand nom pour mettre sur mon CV, donc je suis excité pour ça. “

Non seulement il est un grand nom, mais il est un ancien concurrent du Grand Prix des poids mi-moyens, bien que Homasi admette que toute route qui mène à Daley jusqu’au titre ne mène qu’à son domicile.

“Bien sûr, je veux ma chance de remporter l’or, vous savez, mais mon coéquipier (Douglas Lima) détient le titre en ce moment, donc euh, vous savez tant qu’il le détient, nous ne nous affronterons pas. Ouais (une victoire) me mettra dans le top dix. Quel est-il, n ° 5 ou n ° 6, quelque chose comme ça? Alors oui, je serai dans le top 10 donc c’est exactement ce que je veux. “

Alors, à quoi ressemble Homasi de s’entraîner avec Lima à l’American Top Team? Étonnamment, malgré sa loyauté envers le champion, il n’a pas grand-chose à dire sur «The Phenom».

«Vous savez, c’est rare que je travaille avec lui quand il vient ici. Il est rare qu’il vienne ici, mais quand il le fait … vous savez, cela fait des années que nous ne nous sommes pas entraînés ensemble. Mais je suis un ami proche de lui et de son frère, et nous avons tous les deux le même manager donc, en réalité … Je veux dire, je ne sais pas. Cela pourrait arriver ou pas. Je ne vois pas ça arriver mais c’est un homme bête. C’est pourquoi il est champion. Il est un enfoiré bien rond et coriace. C’est exactement ce qu’il est. C’est pourquoi il est triple champion. »

Cela nous ramène cependant à “Semtex”, car Homasi a déjà dit qu’il était “meilleur que lui partout”, ce qui implique que Daley n’est pas presque aussi rond que Lima.

“Non il n’est pas. Il est euh, vous savez, évidemment beaucoup de ses victoires viennent par KO. Il a du pouvoir entre ses mains, mais moi aussi. Il s’agit d’arts martiaux mixtes, donc si vous avez des trous dans votre jeu, vous serez exposé, et vous savez que c’est ça. “

Est-ce que Sabah Homasi pense qu’il y a des trous dans son propre jeu que quelqu’un peut exploiter?

«Je travaille sur tout. Il n’y a rien sur lequel je ne travaille pas. Je travaille ma lutte, je travaille ma frappe, je travaille mon grappling, je couvre tout. Je couvre tout pour être aussi complet que possible et je me prépare à tout ce qui se présente à moi. »

Malgré le fait qu’Homasi a déclaré qu’il s’agissait d’un combat pour le classement des poids welters (et sans doute même sans classement officiel), il n’a aucune idée de qui au-dessus de lui il combattrait ensuite.

«Je vais laisser cela entre les mains de Bellator, vous savez. Je ne suis pas du genre à refuser des combats donc … quoi qu’il arrive. Peut-être aurai-je un nom à appeler après le combat. J’y penserai d’ici là, mais vous savez d’abord que je me concentre sur Paul en ce moment. “

Une dernière chose pour M. Homasi – après un mandat bref et plutôt malheureux sur la liste principale de l’UFC, y a-t-il une partie de lui qui voudrait recommencer?

“Mec tu sais qu’il n’y a vraiment rien que je puisse faire, tu sais? Je suis fermement convaincu que les choses se produisent pour une raison. Vous savez, c’est ce que c’est. Une porte se ferme, une autre s’ouvre. Je ne veux pas dire que j’ai des regrets. Je veux dire, j’ai fait quelques erreurs, mais vous travaillez évidemment à corriger ces erreurs et c’est exactement ce que je fais. “

Branchez-vous sur Bellator 241 pour voir si «The Sleek Sheik» Sabah Homasi peut offrir une autre victoire par élimination directe de la bobine contre Paul «Semtex» Daley.

