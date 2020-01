Sabina Mazo veut que le monde MMA connaisse son nom après l’UFC 246

LAS VEGAS – Sabina Mazo a battu J.J. Aldrich avec une décision partagée samedi d’ouvrir la carte préliminaire à l’UFC 246 à Las Vegas.

Jetez un œil à la bagarre avec Mazo, qui a remporté sa deuxième victoire consécutive après une défaite lors de ses débuts à l’UFC en mars 2019.

Résultat: Sabina Mazo bat. J.J. Aldrich via décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Enregistrements mis à jour: Mazo (8-1 MMA, 2-1 UFC), Aldrich (8-4 MMA, 3-3 UFC)

Statistique clé: Mazo a lancé 327 frappes et a atterri 121 sur les 69 d’Aldrich.

Mazo au moment clé du combat

«(Ça) fait du bien de commencer l’année avec une victoire. C’est comme ça que je voulais commencer, et en ouvrant également cette carte, je voulais organiser un spectacle pour les fans et donner de l’énergie. J’espère donc que les gens l’ont apprécié. »

Mazo apporte des améliorations

«Je pense que je grandis beaucoup en tant que combattant. Même quand j’ai perdu mes débuts, j’ai encore beaucoup appris et cela a fait de moi le combattant que je suis aujourd’hui. Chaque fois que je me bats, tu vas voir une version différente et meilleure de moi. Le poids n’a eu aucun impact sur le combat. Je me sentais bien, mais je m’assurerai la prochaine fois que je ferai les choses de manière professionnelle et que tout sera réglé. “

Mazo sur ce qu’elle veut ensuite

«Cette année, je veux des combats mémorables et que les gens connaissent mon nom. Je ne sais pas combien de combats ni quand, mais je serai meilleur et prêt quand ils appelleront. “

Pour en savoir plus sur Mazo, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

