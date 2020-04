Sage Northcutt abandonne deux catégories de poids après des débuts désastreux pour ONE Championship

Sage Northcutt a accumulé une impressionnante fiche de 6-2 pour l’UFC et a remporté ses trois derniers combats à l’intérieur de l’Octogone, y compris une victoire par élimination contre Zak Ottow lors de sa dernière apparition en octogone à l’UFC Fight Night 133 à l’été 2018.

C’est pourquoi Northcutt, 24 ans, devait faire des «super» choses dans sa nouvelle maison dans ONE Championship. Au lieu de cela, il a eu son visage réorganisé par le vétéran du kickboxing grisonnant Cosmo Alexandre dans un combat qui a été contesté à 185 livres.

Considérez cette expérience comme terminée.

“Je suis toujours en train de guérir, et j’ai hâte de pouvoir y aller et me battre à nouveau”, a déclaré Northcutt à MMA Junkie. «Je sais que ça va être un moment, mais je vais être fort et je vais retourner là où je combattais à 155 ans. J’étais invaincu à l’UFC dans cette catégorie de poids, j’avais 5- 0, et je pense que je suis naturellement plus pour cette catégorie de poids. Donc, au lieu de combattre au poids welter, ce que ONE Championship appelle à 185 livres que je suis monté, je vais (en baisse) deux catégories de poids au poids plume (155). Ça va être bien.”

ONE Championship a supprimé la réduction de poids en 2017.

Northcutt (11-3) n’est pas la seule importation d’UFC à lutter à l’étranger. L’ancien champion des poids légers, Eddie Alvarez, est passé à ONE Championship avec beaucoup de fanfare, pour se faire écraser par Timofey Nastyukhin lors de ses débuts dans “New Era” il y a environ un an.

Compte tenu de l’étendue des blessures de Northcutt, il est peu probable que nous le revoyions à l’intérieur de la cage avant la fin de l’année. Là encore, avec la pandémie de coronavirus et la façon dont elle a changé la façon dont les combattants s’entraînent, ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose après tout.