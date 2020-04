Sage Northcutt retombe à 155 livres pour un retour au championnat ONE

Ceux qui ont suivi la carrière de Sage Northcutt peuvent prédire certaines choses sur la façon dont il gère le temps passé à la maison pendant la pandémie de coronavirus: 1. Le Texan énergique devient probablement un peu agité; et 2. Il maintient néanmoins sa disposition optimiste.

De telles affirmations seraient correctes. Northcutt n’a pas combattu depuis près d’un an, et qui sait combien de temps il faudra encore avant que le monde du MMA ne revienne à pleine vitesse. Mais chaque fois que cela se produit, Northcutt dit qu’il sera prêt à passer à l’action.

“Ça me manque une tonne”, a récemment déclaré Northcutt à MMA Junkie. «J’ai plus de feu en ce moment dans mon estomac et plus de volonté de sortir et de compétitionner, plus que jamais. Je veux donc y retourner dès que possible. Je sais que ce truc de quarantaine est assez fou et je me guéris, mais je ne peux pas attendre, mec. “

Malheureusement pour Northcutt, il a eu un peu trop de temps pour réfléchir à ses débuts au ONE Championship. Concourant à 185 livres pour la première fois de sa carrière, Northcutt a été éliminé en seulement 29 secondes par Cosmo Alexandre lors du «ONE Championship 96: Enter the Dragon» en mai dernier et s’est retrouvé avec son os orbital cassé à huit endroits différents.

Avec beaucoup de temps pour récupérer et se regrouper, Northcutt a décidé de ramener deux catégories de poids à 155 livres, où il a vu son plus grand succès en carrière à ce jour – il était parfait 5-0 au poids léger (que l’on appelle poids plume) dans le UFC.

“Je suis toujours en train de guérir, et j’ai hâte de pouvoir sortir et me battre à nouveau”, a-t-il déclaré avec enthousiasme. «Je sais que ça va être un moment, mais je vais être fort et je vais retourner là où je combattais à 155 ans. J’étais invaincu à l’UFC dans cette catégorie de poids – j’avais 5- 0 – et je pense que je suis naturellement plus pour cette catégorie de poids. Donc, au lieu de combattre au poids welter, ce que ONE Championship appelle à 185 livres que je suis monté, je vais (en baisse) deux catégories de poids au poids plume (155). Ça va être bien.”

Nous ne savons pas quand ONE Championship reprendra l’action, ni quand le prochain combat de Northcutt pourrait avoir lieu. Mais, de la façon dont il le voit, le retour à sa catégorie de poids est une chance de revenir à l’essentiel.

“J’ai beaucoup de techniques et de forces différentes que je n’ai jamais vraiment utilisées parce que, à l’entraînement, j’essaie toujours de m’améliorer au lieu de revenir aux bases et d’utiliser ces choses”, a déclaré Northcutt. «Il y a donc beaucoup de choses différentes, et bien sûr, chaque fois que quelqu’un a une perte ou que quelque chose ne va pas bien, vous pouvez en tirer des leçons. C’est exactement ce que j’ai fait. Après ce temps libre, j’ai fait beaucoup d’études, regardé des images de différents combattants, étudié les combattants ONE dans la catégorie de poids où je serai, donc je pense que ça va être une bonne chose pour moi. “

