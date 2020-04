Sage Northcutt révèle les secrets du succès du verrouillage

Avec un canapé confortable et un accès à Netflix à proximité et un réfrigérateur à portée de main, rester en forme pendant le verrouillage est un véritable défi pour la plupart d’entre nous pendant la pandémie de coronavirus.

Mais Sage Northcutt n’est pas la plupart d’entre nous.

“Super” Sage se remet encore de ses blessures subies l’an dernier lors de ses débuts au ONE Championship, mais le Texan toujours optimiste dit qu’il sera prêt à revenir assez tôt. Mais en attendant, pendant cette période forcée d’isolement à domicile, Northcutt s’assure qu’il garde son corps et son esprit en forme avant son retour en compétition.

En parlant avec MMA Junkie, l’ancien prospect de l’UFC a révélé sa liste d’activités pour une vie réussie à la maison.

“Vous savez quoi? Des tonnes de pompes, des tonnes de redressements assis », a déclaré Northcutt, avant de changer de vitesse et de produire un modèle élaboré sur lequel il avait travaillé.

«Je l’ai construit hier, en fait», a-t-il poursuivi. «J’aime construire des choses. J’étais à l’école pour être ingénieur. J’ai construit tout ça. C’est plutôt cool. C’est comme une petite chose ressemblant à une catapulte. “

Nous n’avons pas eu un aperçu complet de l’engin pendant l’interview, nous avons donc frappé Sage sur WhatsApp par la suite, et il a tiré sur quelques photos. Après l’avoir consultée en ligne, il s’avère que c’est une piste de marbre à assembler soi-même, et assez cool à cela.

Sage profite clairement de son temps à la maison alors qu’il reste dans une forme ridicule tout en gardant son cerveau débordant de puzzles et de projets comme celui-ci.

«Des énigmes, des pompes, des redressements assis, rester en forme, manger propre, ce genre de choses», a-t-il déclaré.

