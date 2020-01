Salaires de la carte principale de l’UFC 246: Conor McGregor remporte 3 millions de dollars

Conor McGregor fait un salaire de 3 millions de dollars pour son retour dans l’Octogone à l’UFC 246 contre Donald Cerrone.

L’Irlandais est récemment sorti et a affirmé avec audace qu’il gagnerait 80 millions de dollars, ce que beaucoup ne pensaient pas exact.

«Je suis convaincu que ce sera un chèque de paie sympa. Probablement [most ever] dans mes arts martiaux mixtes [MMA] carrière », a déclaré Conor McGregor à ESPN. “Ouais, je dirais, ce pourrait être, j’évalue 80 millions de dollars.”

Même si le salaire de base de Conor McGregor est de 3 millions de dollars, il y a encore une chance qu’il gagne les 80 millions de dollars prévus par les sponsors et les points de paiement à la vue parmi d’autres sources de revenus. Le salaire de 3 millions de dollars est également le même montant qu’il a gagné pour son combat contre l’Ukraine 229 contre Khabib Nurmagomedov, où il a révélé qu’il avait gagné près de 50 millions de dollars en fin de compte.

Conor McGregor, sans surprise, tire le meilleur parti des principaux combattants de cartes. Le prochain plus proche est Donald Cerrone qui gagne 200 000 $ pour montrer et 200 000 $ pour gagner. Les anciens champions d’Anthony Pettis et de Holly Holm sont les seuls autres concurrents à gagner un salaire de base supérieur à 100 000 $.

Voici les salaires de la carte principale UFC 246 de la Nevada State Athletic Commission (via MMA Fighting).

* Notez que les combats entre Ode Osbourne et Brian Kelleher n’ont pas été révélés car ils ont été renvoyés des préliminaires à la carte principale plus tôt dans la journée.

Salaires de la carte principale de l’UFC 246:

Conor McGregor: 3 millions de dollars (sans bonus de victoire)

Donald Cerrone: 200 000 $ à montrer, 200 000 $ à gagner

Holly Holm: 150 000 $ à montrer, 50 000 $ à gagner

Raquel Pennington: 63 000 $ à montrer, 63 000 $ à gagner

Alexey Oleynik: 75 000 $ à montrer, 75 000 $ à gagner

Maurice Greene: 30 000 $ à montrer, 30 000 $ à gagner

Anthony Pettis: 155 000 $ à montrer, 155 000 $ à gagner

Diego Ferreira: 50 000 $ à montrer, 50 000 $ à gagner

Les salaires pour l’ensemble de la carte UFC 246 devraient sortir dans les prochains jours.

Quel est le salaire qui vous surprend le plus à l’UFC 246? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/01/2020.