Salaires de l’UFC Norfolk: Deiveson Figueiredo et Joseph Benavidez mènent tous les combattants avec une masse salariale de 945 000 $

Même un manque de poids mettant un amortisseur sur son week-end, Deiveson Figueiredo a tout de même remporté un grand gagnant à l’UFC Norfolk.

Non seulement il a vaincu Joseph Benavidez lors du tournoi principal des poids mouches de samedi, mais le Brésilien a été l’un des trois combattants à enregistrer un salaire à six chiffres pour leurs efforts. Les deux autres étaient Benavidez et le vétéran poids lourd Marcin Tybura.

MMA Fighting a confirmé mardi les salaires du Virginia Department of Professional and Occupational Regulation.

Comme Figueiredo n’a pas réussi à peser à la limite du championnat de 125 livres, 30% de son sac à main de 100 000 $ sont allés à Benavidez. Il était également inadmissible à remporter le titre initialement prévu pour le combat (Benavidez aurait revendiqué la ceinture s’il avait été victorieux). Cependant, avec son bonus de 50 000 $, Figueiredo a gagné 120 000 $ au total.

Tybura, qui a gagné 136 000 $, y compris son bonus de victoire, après avoir vaincu Serghei Spivac, a été le plus gros gagnant non en tête d’affiche.

La concurrente poids plume Megan Anderson a également effacé la marque à six chiffres en comptant son bonus de victoire et le bonus de performance de la nuit de 50 000 $ qu’elle a gagné pour un KO au premier tour de Norma Dumont.

Voici les salaires complets ainsi que les bonus post-combat de l’UFC Norfolk, qui ont eu lieu à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie:

Deiveson Figueiredo: 120 000 $ – 70 000 $ à montrer, 50 000 $ à gagner (Figueiredo a payé 30 000 $ de son argent de spectacle à Benavidez comme pénalité pour avoir perdu du poids vendredi)

Joseph Benavidez: 180 000 $ – 150 000 $ à montrer (plus 30 000 $ payés par Figueiredo poids manquant)

Felicia Spencer: 34 000 $ – 17 000 $ à montrer, 17 000 $ à gagner

Zarah Fairn: 10 000 $

Magomed Ankalaev: 66 000 $ – 33 000 $ à montrer, 33 000 $ à gagner

Ion Cutelaba: 33 000 $

Megan Anderson: 80 000 $ – 40 000 $ pour montrer, 40 000 $ pour gagner, plus 50 000 $ pour «Performance of the Night»

Norma Dumont: 10 000 $

Grant Dawson: 28 000 $ – 14 000 $ à montrer, 14 000 $ à gagner

Darrick Minner: 10 000 $

Kyler Phillips: 20 000 $ – 10 000 $ à montrer, 10 000 $ à gagner, plus 50 000 $ pour «Fight of the Night»

Gabriel Silva: 10 000 $ à montrer, plus 50 000 $ pour «Fight of the Night»

Brendan Allen: 24 000 $ – 12 000 $ à montrer, 12 000 $ à gagner

Tom Breese: 10 000 $

Marcin Tybura: 136 000 $ – 68 000 $ à montrer, 68 000 $ à gagner

Serghei Spivac: 14 000 $

Luis Pena: 48 000 $ – 24 000 $ à montrer, 24 000 $ à gagner

Steve Garcia: 12 000 $

Jordan Griffin: 20 000 $ – 10 000 $ à montrer, 10 000 $ à gagner, plus 50 000 $ pour «Performance of the Night»

T.J. Brun: 10000 $

Spike Carlyle: 20000 $ – 10,00 $ pour montrer, 10 000 $ pour gagner

Aalon Cruz: 10 000 $

Sean Brady: 24 000 $ – 12 000 $ à montrer, 12 000 $ à gagner

Ismail Naurdiev: 16 000 $