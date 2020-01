Salaires officiels UFC 246: McGregor encaisse 3 millions de dollars pour le retour de l’Octogone

L’un des plus grands combats de l’année se déroulera demain soir (samedi 18 janvier 2020) à l’UFC 246 en direct sur ESPN + PPV depuis l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, alors que la superstar de combat Conor McGregor revient en action contre le vétéran finisseur et détenteur du record de l’UFC Donald “Cowboy” Cerrone.

Alors que d’autres rencontres peuvent avoir produit plus de battage médiatique et de mauvais sang menant au retour de McGregor à l’UFC, un affrontement des poids welters avec Cerrone est exactement ce que le médecin irlandais a ordonné. “Cowboy” est non seulement prêt à se lever et à frapper avec McGregor dans le but de satisfaire les fans de combat payants partout dans le monde, mais le combattant vétéran a déjà terminé dans le passé et donne finalement à “Notorious” la meilleure chance de revenir dans la colonne des victoires de l’UFC.

En échange de leurs fonctions principales lors de l’événement, l’UFC paie assez bien McGregor et Cerrone.

Selon la Nevada State Athletic Commission (via MMA Fighting), McGregor devrait gagner un montant forfaitaire de 3 millions de dollars pour son retour dans l’Octogone, qui est le même montant que l’Irlandais a encaissé pour sa perte de l’UFC 229 contre Khabib Nurmagomedov. McGregor, qui pense qu’il marquera un salaire total de 80 millions de dollars pour l’UFC 246, devrait apporter beaucoup plus à la fin.

Quant à Cerrone, l’ancien challenger du titre léger de l’UFC gagnera une solide somme de 200 000 $ pour sa candidature à l’événement principal, avec un potentiel de 200 000 $ supplémentaires s’il devait gagner. Ce n’est peut-être pas le jour de paie auquel vous vous attendez pour le leader de tous les temps de l’UFC dans les combats, les victoires, les arrivées et les bonus après combat, mais “Cowboy” ne semble pas se plaindre. Lui aussi gagnera un peu d’argent quand tout sera dit et fait.

Voici les salaires complets de la carte principale UFC 246:

Conor McGregor: 3 millions de dollars (pas de bonus de victoire)

contre Donald Cerrone: 200 000 $ pour montrer, 200 000 $ pour gagner

Holly Holm: 150 000 $ à montrer, 50 000 $ à gagner

contre Raquel Pennington: 63 000 $ pour montrer, 63 000 $ pour gagner

Aleksei Oleinik: 75 000 $ à montrer, 75 000 $ à gagner

contre Maurice Greene: 30 000 $ à montrer, 30 000 $ à gagner

Anthony Pettis: 155 000 $ à montrer, 155 000 $ à gagner

contre Diego Ferreira: 50 000 $ à montrer, 50 000 $ à gagner

MMAmania.com proposera ce week-end une couverture en direct, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 19 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.