Salaires «Wilder vs. Fury 2»: les deux poids lourds devraient encaisser 25 millions de dollars garantis

Les rois poids lourds invaincus Deontay Wilder (42-0-1, 41 KO) et Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) entreront en collision dans un match revanche très attendu demain soir (samedi 22 février 2020) en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur de MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, Nevada, et les deux stars de la boxe sont prêts à encaisser beaucoup d’argent pour leurs efforts.

Selon la Nevada State Athletic Commission (NSAC), Wilder et Fury devraient gagner 5 millions de dollars de bourses pour leur offre d’événement principal sur ESPN + PPV. De plus, “Bronze Bomber” et “Gypsy King” se voient garantir un grand total de 25 millions de dollars chacun quand tout sera dit et fait. Les homologues lourds apporteront également un pourcentage des bénéfices PPV.

Bien que cela ne soit pas proche des 60 millions de dollars qu’Anthony Joshua a reçus pour son match revanche avec Andy Ruiz en décembre dernier, 25 millions de dollars ne sont rien à se moquer. C’est 5 millions de dollars de plus garantis que ce que Wilder a obtenu pour son redémarrage avec Luis Ortiz en novembre et c’est beaucoup plus que ce que Fury a gagné pour son plus récent combat contre les poids lourds contre Otto Wallin il y a seulement cinq mois.

Compte tenu de l’ampleur de leur revanche et de la masse que chaque combattant apporte sur le ring, Wilder et Fury méritent chaque centime qu’ils reçoivent pour le combat pour le titre de ce week-end. À la fin de la journée, ils donnent aux fans de combat une rivalité entre les poids lourds invisible dans le sport depuis un certain temps.

Voici le salaire complet de la carte principale «Wilder vs. Fury 2»:

Deontay Wilder 5 M $ (25 M $ garantis plus pourcentage PPV)

vs Tyson Fury 5 M $ (25 M $ garantis plus le pourcentage PPV)

Charles Martin 250 000 $

contre Gerald Washington 275 000 $

Emanuel Navarrete 300 000 $

contre Jeo Santisima 25 000 $

MMAmania.com offrira une couverture EN DIRECT de l’événement principal de Wilder-Fury ce week-end, qui clôturera un combat de quatre ESPN + événement à la carte (PPV) qui commence à 21 h ET.