Sam Alvey pense qu’il y a eu une «énorme réaction excessive» à l’épidémie de coronavirus

Sam Alvey se sent très mal pour les milliers de personnes touchées par l’épidémie de coronavirus, mais il pense toujours que la réponse est allée trop loin.

Quelques heures seulement après son combat contre Khalil Rountree à l’UFC sur ESPN 8, le poids lourd léger de l’UFC a réagi à la décision de la promotion de reporter les trois prochaines cartes du calendrier après que le président Donald Trump a exhorté les Américains à éviter les rassemblements de 10 personnes ou plus dans un tenter de ralentir la propagation de la maladie mortelle.

“Je suis très déçu”, a déclaré Alvey au MMA Fighting. «Je pensais à coup sûr que cela allait se produire, mais je suis toujours convaincu que cette pandémie va passer dans l’esprit du peuple américain.

«C’est vraiment gênant pour moi, pour notre pays, ce n’est pas encore le cas. Mais c’est une de ces choses. Vous ne pouvez pas voir l’avenir tout le temps. “

Avant même que son combat ne soit abandonné, Alvey a été très vocal sur les réseaux sociaux tout en déclarant qu’il pensait que la réaction au coronavirus aux États-Unis était “hors de proportion”.

Alors que la propagation de COVID-19 a désormais infecté plus de 11000 personnes aux États-Unis avec 157 décès confirmés, Alvey a souligné à plusieurs reprises les statistiques d’autres maladies plus courantes comme la grippe qui font encore plus de victimes chaque année.

“C’est une énorme réaction excessive”, a déclaré Alvey. «Les décès sont terribles, et je suis vraiment désolé pour toutes les familles qui ont souffert de cela, mais la pneumonie, juste une saison de grippe typique en ce moment a tué près de 20 000 personnes, et les gens n’y font tout simplement pas attention.

“C’est terrible que les gens tombent malades et pas beaucoup de gens meurent, mais ils le sont toujours, et c’est terrible, mais quand vous le comparez à n’importe quelle autre saison de la grippe, même notre saison actuelle de la grippe, cela tue 15 à 20 000 personnes dans un durée de trois mois. “

Parce que l’information – ou dans certains cas la désinformation – se propage comme un feu de brousse sur les médias sociaux, Alvey a l’impression que tout a été amplifié à la suite de l’épidémie de coronavirus, qui a commencé en janvier.

Maintenant que de nombreuses entreprises américaines ont fermé leurs portes et que chaque sport majeur annule des événements comme l’UFC ou suspend le jeu pour une saison entière, Alvey pense que ce n’est qu’une question de temps avant que le peuple américain en ait assez et essaie de ramener la vie à la normale.

“Je pense que le monde entier des connaissances que nous pouvons obtenir à tout moment de la journée”, a expliqué Alvey. “Il suffit de cliquer sur notre téléphone pour que l’opinion de chacun soit là. Si un État a interdit l’ouverture des bars à 9 heures, alors nous devons le faire, parce que si nous ne le faisons pas… et ça explose comme ça. J’étais convaincu que mon combat allait continuer la semaine prochaine parce que je suis convaincu que dans les deux prochaines semaines, le peuple américain en aura marre.

“Je soupçonne toujours que ce sera comme un interrupteur d’éclairage. Ça va s’éteindre et les gens vont cesser de s’en soucier. Les gens vont juste être fâchés que ces choses se ferment. Je me sens aussi vite que cela met tout le monde en colère, je pense que tout le monde va en finir presque aussi vite. »

En ce qui concerne sa situation personnelle, Alvey a déjà été durement touché par la pandémie car son prochain combat a été annulé. Il comptait sur ce chèque de paie pour subvenir aux besoins de sa famille, et il a souligné que les coûts associés à un camp d’entraînement sont rarement pris en compte lorsque le tapis est retiré des combattants en dessous.

“Contrairement à la NBA, nous payons pour nos camps”, a déclaré Alvey. «Nous payons pour notre nutrition. Nous payons pour tout. L’UFC aide à la nutrition. J’ai travaillé avec Trifecta et ils ont aidé un tas de gens, mais nous payons à peu près tout.

«Nous avons suspendu nos vies. Nous mettons notre corps à travers des trucs que nous ne devrions probablement pas tous faire un jour. Ce jour-là, on nous prend juste parce qu’un gouvernement quelque part dit qu’il serait dangereux pour nous de nous battre devant des caméramans. C’est très bouleversant qu’on nous prenne juste ça comme ça. “

Alvey dit qu’il a parlé au matchmaker de l’UFC Mick Maynard à la suite des annulations de combats, mais on ne lui a pas dit si les combattants recevraient une quelconque compensation en attendant d’être reportés.

Il est convaincu que la promotion fera quelque chose pour prendre soin des athlètes, même s’il n’obtient pas son spectacle complet et ne gagne pas de bonus.

“Je suis sûr que Mick Maynard et Sean Shelby et Dana White et tout le monde au WME travaillent juste 24 heures sur 24 pour essayer de faire les choses avec les combattants”, a déclaré Alvey. «Parce qu’ils l’ont toujours fait. Ils ont toujours eu le dos, au moins j’ai toujours senti qu’ils avaient le dos. Je suis sûr qu’ils se penchent en arrière pour essayer de nous aider et de nous accommoder comme nous le pouvons.

«Nous allons leur en donner un peu car je suis sûr que leurs téléphones sonnent. C’est 24 combattants sur une carte, trois cartes ont été annulées, c’est 72 combattants, 72 camps différents avec lesquels ils doivent faire face. Je suis sûr qu’ils vont faire quelque chose. Je vais leur donner une chance de savoir où ils en sont avant de commencer à discuter avec eux. Je suis vraiment convaincu qu’ils vont au moins nous aider un peu. Lorsque j’étais sur la carte de Manille il y a quelques années, elle a été annulée environ deux semaines plus tard et ils m’ont payé un peu pour cela. Ils m’ont donné de l’argent et un combat reporté tout de suite. Je serais donc ravi si tel était le cas. Je n’ai pas l’impression qu’ils me doivent quoi que ce soit, mais j’ai l’impression qu’ils se sont toujours penchés en arrière pour nous garder heureux et en bonne santé et en bons termes avec eux. “

Plus que tout, Alvey veut juste retourner au travail. On ne sait tout simplement pas avec certitude quand cela se produira.

“Il suffit de planifier un combat”, a déclaré Alvey lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voulait le plus. «C’est difficile à faire, car chaque État, chaque commission change les règles, change les directives. Il y a maintenant des États qui mettent les villes en résidence surveillée. C’est une autre histoire en soi, mais pour une énorme organisation sportive comme l’UFC, naviguer dans chaque État, chaque ville dans laquelle ils vont va être difficile, je sais.

“Je ne vais pas mentir, ma famille et moi, nous allons devoir nous serrer la ceinture pendant un petit moment. J’ai combattu en juillet, j’étais censé me battre en novembre, mais je me suis cassé la main. Donc, ce qui allait être de l’argent des impôts est maintenant de l’argent vivant, et nous allons simplement devoir établir un budget responsable et prendre des décisions intelligentes avec l’endroit où nous dépensons notre argent. Je suis sûr que c’est la même chose que tout le personnel de l’UFC et le personnel de toutes les autres entreprises qui ne peuvent pas être ouvertes. Je suis sûr qu’ils vont devoir resserrer leurs bootstraps et prendre des décisions intelligentes et probablement difficiles. “