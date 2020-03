Sans se battre il y a plusieurs mois, Anderson Silva rejette la retraite

Anderson Silva, gracieuseté de USA Today

Ces dernières années, on a beaucoup parlé de la possibilité qu’Anderson Silva se retire de MMA Considéré par beaucoup comme le meilleur combattant de tous les temps, le Brésilien, C’est loin d’être la grande phase qui l’a rendu célèbre dans le monde entier.

Pour parer aux rumeurs de gants suspendus, “Araignée” prononcé sur son compte de Instagram, où il a exclu la possibilité, pour le moment.

«Des gens qui me demandent pourquoi je veux me battre ou où je trouve l’inspiration pour continuer. Je crois particulièrement que la chose fondamentale pour atteindre et atteindre des objectifs dans la vie de l’être humain est de trouver de la force au milieu des difficultés pour continuer. J’adore mon sport. Cela m’a donné beaucoup de joies et je ressens encore cette volonté insatiable de monter dans l’octogone et de m’amuser. Certaines personnes ne comprennent pas cela et ne comprendront jamais, à ce stade de ma vie, je veux juste faire ce qui m’apporte de la joie et de la satisfaction où je trouve l’inspiration pour continuer tout droit, même quand il semble qu’il n’y ait plus de lumière dans l’obscurité, il a regardé directement le les yeux sur la difficulté et je lui montre qu’elle ne me battra pas. Donc, la réponse est “non”. “Je ne vais pas encore m’arrêter”, a terminé le Brésilien.

Le plus grand champion des poids moyens de l’histoire de MMA. Anderson, pendant de nombreuses années, il a été considéré comme invincible. Avec une haute qualité dans divers domaines du sport, il était difficile de voir les actions à son apogée, où il était presque toujours de voir un spectacle inoubliable.

Aujourd’hui avec 44 ans, Silva Il n’a pas une bonne descente sur son record. Seulement 3 victoires, 1 No Contest et six défaites lors de leurs 10 derniers combats. Le Brésilien a pour le moment déclaré que son objectif est de continuer à faire ce qu’il aime, Résultat indépendant.

Dans son dernier combat, en mai de l’année dernière, Silva front perdu Jared Cannonier, sur le panneau d’affichage principal de l’UFC 237, fabriqué en Rio de Janeiro, Brésil.