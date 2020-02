Santiago Ponzinibbio attend l’autorisation du médecin, selon Lawler

Santiago Ponzinibbio a remporté la plus grande victoire de sa carrière de MMA en novembre 2018, éliminant Neil Magny lors de l’événement principal du premier voyage de l’UFC dans son pays d’origine, l’Argentine, mais n’a pas combattu depuis.

Au début de 2020, le talent poids welter a dévoilé de grands plans.

“Je veux revenir aussi vite que possible et me battre pour la ceinture”, a déclaré Ponzinibbio à MMA Fighting. «Mon idée pour 2020 est de combattre au moins trois fois, y compris un combat pour le titre. C’est mon plan pour 2020, mon frère. “

Le produit American Top Team devait affronter Robbie Lawler en décembre, mais a été contraint de quitter le combat prévu avec une infection au staphylocoque. Sur une séquence de sept victoires consécutives qui comprend des victoires sur Gunnar Nelson et Mike Perry, Ponzinibbio dit que l’UFC lui a offert des combats, mais il n’a pas pu en prendre un avant que le médecin ne l’autorise à participer à nouveau.

“Les bactéries sont un peu compliquées, cela a vraiment affecté mon système immunitaire”, a déclaré Ponzinibbio. «Ce n’est pas comme une blessure au genou qui nécessite une intervention chirurgicale et vous savez alors combien de temps prendra la récupération. Ce truc de bactérie, ça dépend beaucoup. Cela pourrait durer plus longtemps chez une seule personne. C’est tout un monde que je ne connaissais pas vraiment. C’est complexe. “

Ponzinibbio confirme qu’il a été retiré du classement officiel des poids welters par l’UFC en raison de son inactivité, mais a déclaré: «L’UFC m’a dit que je serai de retour à la même position que j’étais avant dès que je me battrai.» L’UFC est conscient de son état de santé car il a été à l’UFC Performance Institute à Las Vegas pour parler aux médecins, a déclaré Ponzinibbio, donc sa relation avec la société est bonne.

Le 170 livres ne sait pas avec certitude quand il pourra rentrer dans l’Octogone, mais veut quelqu’un qui le rapproche d’un tir sur l’or.

“Si je pouvais choisir, je combattrais le champion demain, (Kamaru) Usman, ou un top-5, mais il n’y a pas d’options dans le top-5”, a déclaré Ponzinibbio. “Tyron (Woodley) combattra (Leon) Edwards en mars, donc un combat (contre le vainqueur) n’aurait pas lieu avant juin ou juillet. (Colby) Covington vient de se casser la mâchoire et ne peut pas se battre.

«(Jorge) Masvidal cherche d’autres combats, prenant la ceinture ou Conor (McGregor). Demian (Maia) a déjà un combat. Michael Chiesa est une option, il vient de se battre et de gagner, et a fait un bon combat avec (Rafael) dos Anjos. Et il y a Lawler. C’est aussi une question de disponibilité. »

“Gente Boa” ne prête pas beaucoup d’attention au classement de l’UFC ces jours-ci. Il avait une relation amour-haine avec la liste après avoir été déplacé de haut en bas sans raison apparente, et la présence de Chiesa dans le top-10 le fait remettre en question sa logique.

“Beaucoup de choses n’ont pas de sens là-bas, donc je ne m’inquiète pas”, a déclaré Ponzinibbio. «Je m’inquiète pour ma santé et quand je pourrai travailler. J’ai 15 combats et 13 victoires à l’UFC, dont The Ultimate Fighter. J’ai gagné sept fois de suite et je finis des gens. Je n’ai jamais eu de combat ennuyeux.

“Ce classement n’a pas de sens. Michael Chiesa n’était pas classé, a battu Rafael dos Anjos, et maintenant il est n ° 7. J’ai battu trois adversaires classés, éliminé le n ° 8 et suis allé au n ° 7. J’ai combattu Mike Perry, qui était n ° 15, mais J’ai toujours pris le combat – et je suis tombé au 10e rang après avoir gagné. Ils m’ont encore donné le n ° 8 et je l’ai assommé pour aller au n ° 7.

“Ça n’a pas de sens, mais je m’en fiche. Je fais toujours un show, mes combats sont toujours amusants, donc j’ai juste peur de revenir, de faire un super combat, puis un autre, puis de me battre pour le titre. “