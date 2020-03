Santiago Ponzinibbio en bonne santé envisage le retour de l’UFC dans les prochains mois

Santiago Ponzinibbio est prêt à partir.

Le concurrent poids welter de l’UFC est prêt à faire son retour dans l’octogone après s’être assis sur la touche pendant près d’un an et demi. La dernière fois que Ponzinibbio (27-3 MMA, 9-2 UFC) a été vu en action, c’était en novembre 2018, quand il a vaincu Neil Magny dans l’événement principal de l’UFC Buenos Aires.

“J’ai eu une blessure qui a mis fin à ma carrière”, a déclaré Ponzinibbio au MMA Junkie en espagnol. «Je me débrouillais bien et j’étais proche d’un titre mondial, mais je suis maintenant rétabli et vraiment heureux de pouvoir maintenant retourner dans l’octogone et maintenant je cherche un gros combat pour faire ce retour.»

Ponzinibbio devait revenir en décembre contre l’ancien champion poids welter Robbie Lawler, mais a été contraint de se retirer en raison d’une infection au staphylocoque. L’infection est arrivée à un mauvais moment, Ponzinibbio devenant une véritable menace pour le titre.

“Mon travail est bien documenté”, a déclaré Ponzinibbio. «J’ai 15 combats dans l’entreprise, une séquence de sept victoires consécutives, quatre KO, j’ai frappé le n ° 8 deux fois, donc le travail est là. Les blessures surviennent, cela fait partie du jeu, mais je vais tout donner à mon retour, gagner ce combat et être là pour lutter pour le titre mondial. “

Le combattant de 33 ans envisage de reprendre la compétition dans les prochains mois, peut-être dès juin.

“Je pense que June, là-bas, je peux être prêt pour un combat”, a expliqué Ponzinibbio. «Nous recherchons des dates et des adversaires pour conclure un bon combat. Il est important que ce soit un grand combat car j’ai sept victoires d’affilée, 15 combats sous la promotion, donc dès que nous pourrons avoir un bon combat, je serai de retour. “

Ponzinibbio a déclaré qu’il avait été question d’affronter l’ancien champion des poids légers Rafael dos Anjos à l’UFC 250 en mai, parmi plusieurs autres offres. “Gente Boa” n’est pas particulièrement pointilleux sur qui il combat, mais il veut un type spécifique d’adversaire.

“Un top cinq ou un grand nom”, a déclaré Ponzinibbio. «Parfois, ce n’est pas un top cinq, mais peut-être un ancien champion comme Robbie Lawler, Rafael dos Anjos, ce sont des gens qui ont de grands noms dans l’entreprise. Ou Nate Diaz ou (Anthony) Pettis, des grands noms qui ne sont peut-être pas dans le classement, ou un top cinq qui ne sait pas grand-chose mais qui peut me donner une chance au titre. “

Malgré son inactivité, Ponzinibbio ne pense pas qu’il devra faire beaucoup d’escalade pour atteindre à nouveau le sommet de la division.

“Peut-être deux, peut-être un (victoire), mais je m’en fiche pour le moment”, a déclaré Ponzinibbio. «Je me concentre uniquement sur les gros combats pour pouvoir faire mon travail, continuer à construire mon nom, et le titre va venir en conséquence. Je sais que j’ai toutes les armes pour être champion du monde et je suis prêt, donc ça va venir naturellement. “

