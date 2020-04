Santiago Ponzinibbio propose d’affronter Tony Ferguson à l’UFC 249

Santiago Ponzinibbio (Photo: UFC.com)

L’Argentin Santiago Ponzinibbio rejoint la liste des noms désireux de sauvegarder la carte UFC 249.

La carte qui n’a pas été révélée son emplacement, aurait le combat pour la ceinture de lumière entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson.

Mais, le combat pourrait être annulé avec Nurmagomedov échoué La russie en raison de restrictions de voyage qui sont entrées en vigueur hier.

À Ferguson on lui a proposé de faire face Justin Gaethje tandis que Dustin Poirier a été offert aussi. Jorge MasvidalPour sa part, on lui a proposé d’affronter Kamaru Usman pour la ceinture poids welter. Combattez qui pourrait être la nouvelle star de l’événement si cela se produit.

Mais avec toutes ces options, le welter a proposé d’affronter Ferguson.

“Je pense qu’El Cucuy, Tony Ferguson, est l’un des combattants les plus divertissants parce qu’il donne tout et je pense que nous ferions un combat épique, un grand combat”dit Ponzinibbio à MMA Fighting. “Nous avons tous les deux ce style, nous nous donnons à fond dans nos combats, ils ont toujours du sang et une bataille explosive.”

Ponzinibbio il est sur une séquence de sept victoires et n’a pas vu d’action depuis qu’il a mis KO Neil Magny dans le stellaire de UFC Argentine dans Novembre 2018.

Bien qu’il ne se soit pas entraîné au milieu du coronavirus, serait prêt à gravir l’octogone à l’occasion d’affronter Ferguson.

En outre, il a indiqué que cela pourrait être la lutte contre le poids chassé:

“Il pourrait être chassé parce que je ne peux pas en donner 155 en 18 jours”Dit Ponzinibbio. “Je peux le faire avec du temps et de la préparation parce que je suis un petit garçon à 170 ans. Je vais très bien dans cette division et je ne pensais pas à partir, mais pour une opportunité comme celle-ci, un super combat, je le ferais.”

«Je ne peux pas faire 155 livres en 18 jours, mais pesant 165 livres, je peux le faire. Je ne doute pas que ce serait un combat divertissant. Ce n’est pas ma catégorie, mais avec toute cette folie et beaucoup de gars qui ne peuvent pas voyager et je suis ici aux États-Unis, je le ferais. Ce serait un grand combat pour les fans et un grand combat pour lui de revenir. Je le ferais. Je cours tous les jours ici et c’est bon pour frapper tout le monde là-bas, frère ». conclu Santiago.