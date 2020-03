Santiago Ponzinibbio suggère un combat «épique» de Tony Ferguson pour l’UFC 249

Ajoutez Santiago Ponzinibbio à la liste des combattants prêts à intervenir à court terme et affrontez Tony Ferguson lors du main event de l’UFC 249 le 18 avril.

Les prétendants légers Justin Gaethje et Dustin Poirier se sont portés volontaires pour affronter “El Cucuy” avec un préavis de quelques jours après que le roi de 155 livres Khabib Nurmagomedov se soit retrouvé coincé en Russie en raison de restrictions de voyage locales, et le poids welter argentin est également disposé à le faire.

Ferguson est un ancien champion par intérim qui a battu une longue liste de combattants notables au cours des huit dernières années, accumulant une impressionnante séquence de 12 victoires à l’intérieur de l’Octogone. Ponzinibbio n’a pas perdu depuis près de cinq ans, remportant sept matchs consécutifs dans la catégorie de poids de 170 livres contre Neil Magny, Mike Perry et Gunnar Nelson.

“Je pense que El Cucuy, Tony Ferguson, est l’un des combattants les plus divertissants parce qu’il donne tout et je pense que nous ferions un combat épique, un grand combat”, a déclaré Ponzinibbio à MMA Fighting. “Nous avons tous les deux ce style, nous donnons tout dans nos combats, [my fights] toujours du sang et une bonne bataille. “

Le talent de l’American Top Team, qui a déclaré dans le passé qu’il serait prêt à couper 15 livres supplémentaires pour défier et «terminer» Nurmagomedov si l’occasion lui était offerte, ne s’est pas beaucoup entraîné depuis que l’épidémie de coronavirus a forcé le gymnase à fermer ses portes. en Floride.

Pourtant, cela ne le dérangerait pas de voyager au milieu d’une pandémie «pour une bonne raison».

“Il faudrait que ce soit un poids variable, car je ne peux pas en faire 155 en 18 jours”, a déclaré Ponzinibbio. «Je peux le faire avec du temps et de la préparation parce que je suis un petit gars de 170 ans. Je vais très bien dans cette division et je ne pensais pas à partir, mais pour une opportunité comme celle-ci, un super combat, je ferais il. Je ne peux pas faire 155 en 18 jours, mais un poids variable de 165 livres, je peux le faire. Je suis convaincu que ce serait un combat divertissant. »

L’UFC 249 est toujours en fonction le 18 avril, mais l’emplacement n’a pas encore été annoncé par la promotion. L’émission à la carte avait été initialement réservée pour le Barclays Center de Brooklyn, mais la commission locale a interdit la carte de se produire à Brooklyn «par trop de prudence et conformément aux récentes directives émises par le Center for Disease Control et New York État, la Commission sportive de l’État de New York. “

“Ce n’est pas ma catégorie de poids, mais avec toute cette folie et de nombreux gars incapables de voyager et moi étant ici en Amérique, je le ferais”, a déclaré Ponzinibbio. «Ce serait un grand combat pour les fans et un grand combat pour moi de revenir. Je le ferais.

“Je cours tous les jours ici et c’est bien [enough] pour battre tout le monde là-bas, frère. “