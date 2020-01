Sara McMann a appris une leçon pendant une interruption de grossesse

RALEIGH, N.C. – Sara McMann revient au MMA avec une nouvelle mentalité après une pause de près de deux ans qui comprenait la naissance de son deuxième enfant.

McMann (11-5 MMA, 5-5 UFC) n’a pas concouru depuis une défaite en février 2018 contre Marion Reneau, mais revient samedi à l’UFC sur ESPN + 24 lorsqu’elle rencontre Lina Lansberg (10-4 MMA, 4-3 UFC) à un combat de poids coq.

Pas depuis le début du sport, McMann a eu une si longue interruption de la compétition, mais elle a dit qu’elle ne s’était jamais trop éloignée du gymnase, même enceinte.

“C’est un peu comme rentrer à la maison”, a déclaré McMann à MMA Junkie à propos de son retour en octogone. «D’une certaine manière, j’ai l’impression d’être absent depuis longtemps. D’une certaine façon, on a l’impression que ce n’était qu’une minute. Je me suis entraînée tout au long de ma grossesse. J’ai essayé de faire autant que je pouvais aussi longtemps que je le pouvais et je me suis fixé des objectifs spécifiques pendant cette période. Je voulais donc nettoyer les zones sur lesquelles je me concentrais toujours. »

McMann a déclaré que la majorité de son temps de formation était consacrée à augmenter son niveau dans les départements de grève et de jiu-jitsu. Elle “s’est beaucoup améliorée”, a-t-elle déclaré, et espère en montrer autant lors de sa prochaine confrontation avec Lansberg, qui, elle le sait, est une adversaire capable de remporter deux victoires consécutives face à Macy Chiasson et Tony Evinger.

Le combat fait partie des préliminaires de l’UFC sur ESPN + 24, qui diffusent sur ESPN + avec le reste de la carte au PNC Arena.

Maintenant âgée de 39 ans et mère de deux enfants, McMann a dit qu’elle ne savait pas à quoi ressemblerait sa longévité dans le sport. Elle est entièrement dédiée à l’escalade au sommet de la montagne, et n’ayant pas gagné depuis février 2017, ce combat est essentiel à cette aspiration.

L’ancien challenger au titre de l’UFC et médaillé d’argent olympique a toujours voulu la ceinture, mais a admis avoir fait des faux pas mentaux. Cependant, elle a une perspective différente de celle avec laquelle elle est partie il y a 23 mois et estime que cela sera bénéfique à son succès.

«Je pense que par le passé, j’ai trop regardé vers l’avant et cela m’a causé des ennuis», a déclaré McMann. «Cela me permet de ne pas me concentrer sur ce qui est en face de moi en ce moment. Donc en ce moment, je ne regarde que ce combat. Ensuite, je regarderai le prochain combat. Je demande toujours les meilleurs adversaires. Donc, juste après cela, je veux un meilleur adversaire et cela me rapprochera naturellement de l’or. »

.