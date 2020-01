Sara McMann gagne facilement en retour

Sara McMann a eu plus de 10 minutes de contrôle au sol sur Lina Lansberg dans un retour en action dominant samedi à l’UFC sur ESPN + 24.

Lors de son premier combat en près de deux ans, McMann (12-5 MMA, 6-5 UFC) a utilisé sa lutte de haut niveau pour contrôler Lansberg (10-5 MMA, 4-4 UFC) sur le tapis pour une écrasante majorité de trois. tours pour gagner une décision unanime par des scores déséquilibrés de 30-27, 30-26 et 30-25. C’était la première victoire depuis février 2017 pour le challenger unique pour le titre UFC.

McMann n’a pas perdu de temps pour mener le combat au sol. Elle a tiré sur Lansberg depuis un espace ouvert, obtenant le combat au centre de l’octogone moins de 30 secondes plus tard. McMann s’est rapidement mise au travail et a tenté plusieurs soumissions et a frappé le corps de Lansberg avec du sol et de la livre. Lansberg a tenté de se libérer, mais McMann a dominé toutes les positions et a continué à attaquer avec des soumissions. Lansberg a accroché dur, cependant, et a duré le tour.

Le combat a repris là où il s’était arrêté dans la seconde. Après environ 60 secondes de frappe prudente aux pieds, McMann a obtenu son retrait. Elle a étouffé Lansberg d’en haut, et le Suédois n’a eu aucune réponse pour le haut niveau et le meilleur match du médaillé d’argent olympique. McMann a finalement obtenu la position de montage complète qu’elle recherchait dans les dernières étapes du tour, mais n’a pas eu assez de temps pour faire quoi que ce soit efficace.

Lansberg a tenté de sortir avec quelques tirs lourds pour commencer le tour final, mais est entré directement dans la position de corps à corps avec McMann qui a conduit à un démontage en moins de 30 secondes. Lansberg a essayé de créer des bousculades et d’échapper aux mauvais endroits, mais McMann collé sur elle et gardé suffisamment de pression pour éviter d’être debout ou permettre au combat de s’éloigner d’elle.

“Parfois, je m’en éloigne et j’essaie de frapper un peu plus”, a déclaré McMann dans son interview d’après-combat avec Daniel Cormier. “J’ai un bon pouvoir entre les mains, mais pourquoi je me handicape ? Je sais que la puissance au sol et en livre est meilleure que ma puissance aux pieds. »

Le combat des poids coq des femmes faisait partie de l’UFC sur ESPN + 24 carte préliminaire à PNC Arena à Raleigh, N.C.Il a diffusé sur ESPN +.

Les résultats UFC les plus récents sur ESPN + 24 incluent:

Sara McMann a battu. Lina Lansberg par décision unanime (30-27, 30-26, 30-25)

Brett Johns bat. Tony Gravely via la soumission (étranglement à l’arrière) – Round 3, 2:53

Herbert Burns bat. Nate Landwehr via KO (genou) – Tour 1, 2:43

.