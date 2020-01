Sara McMann veut une autre poussée vers la contestation du titre après l’UFC Raleigh

RALEIGH, N.C. – Sara McMann a battu Lina Lansberg avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, N.C.

Jetez un œil à la bagarre avec McMann, qui est revenu après presque deux ans de mise à pied.

Résultat: Sara McMann a battu. Lina Lansberg par décision unanime (30-27, 30-26, 30-25)

Enregistrements mis à jour: Lina Lansberg (10-4 MMA, 4-3 UFC) contre Sara McMann (11-5 MMA, 5-5 UFC)

Statistique clé: McMann a décroché trois éliminations et a remporté l’importante bataille marquante 38-1.

McMann sur le moment clé du combat

“Je travaille sur mon sang-froid et j’arrange les choses, mais elle a réussi un bon coup de foie à un moment donné et je savais que je n’en voulais plus.” C’est une combattante du muay thaï. Elle est bonne et elle est rapide, donc je ne voulais pas m’en occuper. “

McMann sur la longue mise à pied

«Je me demandais si je me sentirais un peu plus fatigué que moi. Peu importe à quel point vous vous entraînez. Lorsque vous êtes là-bas et que l’adrénaline va avec l’importance et l’urgence de tout cela, vous vous retrouvez plus fatigué que vous ne le seriez dans la pratique. Je me suis très bien entraîné, très dur, et je me concentre beaucoup sur ma récupération. J’ai fait beaucoup de course et de natation pour cela, ce qui est un excellent conditionnement pour mes jambes, en particulier. »

McMann sur ce qu’elle veut ensuite

«Je veux savourer ce soir, mais je sais comment fonctionne l’UFC. Ils ne veulent pas me donner un combat facile, et je suis sur la même longueur d’onde qu’eux. Je voudrais un adversaire parmi les cinq premiers. Amenez-les et je vais les abattre. “

Pour en savoir plus sur McMann, regardez la vidéo de l’interview complète post-combat ci-dessus.

