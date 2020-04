Sarah Moras dit que la réduction de poids est sur la bonne voie après une récente absence

Sarah Moras a remporté une victoire bien méritée lors de sa dernière sortie, mais le résultat a été obscurci par quelque chose que chaque combattant veut éviter.

Le poids redouté manque.

Pour son combat avec Liana Jojua lors de l’UFC 242 à Abu Dhabi en septembre dernier, Moras est arrivée à 138 livres, deux livres de plus que la limite de poids coq. C’était la première fois dans la carrière de neuf ans de Moras qu’elle échouait à battre la balance et même si elle a remporté une victoire bien nécessaire, elle s’est éloignée de ce combat légèrement embarrassée et avec son portefeuille un peu plus léger qu’il ne l’aurait fait si elle avait fait du poids.

Moras a eu le temps de réfléchir à ce qui n’a pas fonctionné dans ce camp de combat et elle a récemment déclaré à MMA Fighting qu’elle était revenue à ce qui fonctionnait pour elle.

“Je pense qu’une grande partie de cela est que je ne m’écoute pas et que je ne prends pas les conseils des autres au-dessus des miens et que je ne fais pas confiance à leur opinion”, a déclaré Moras. «Après ce combat, j’ai arrêté d’écouter les autres. Je les écoutais, mais je me fais une idée et je fais tout à ma façon.

«Je suis entré dans ce camp 15 livres de moins que d’habitude. Mon poids est beaucoup plus léger qu’il ne se battait même la semaine dernière la semaine dernière. Je me suis vraiment connecté et j’ai vraiment écouté moi-même et mon corps et j’ai juste essayé de comprendre ce qui fonctionne pour moi plutôt que ce que les autres pensent que cela fonctionne pour moi. Il s’avère que je connais un peu mes conneries. »

Une approche de retour aux sources pourrait être exactement ce dont Moras a besoin, en particulier compte tenu de la façon dont les circonstances ont changé pour elle et pour tous les autres combattants, la pandémie de coronavirus ayant entraîné la fermeture de la plupart des gymnases, ce qui a limité les options de formation. Actuellement, Moras est à Las Vegas, même si elle a plaisanté en disant qu’elle avait emballé la moitié d’un camion au cas où elle devrait retourner au nord de l’autre côté de la frontière vers sa Colombie-Britannique natale.

Il s’est avéré que la décision de Moras de rester à Vegas pour se préparer à un prochain combat avec Sijara Eubanks à l’UFC 249 s’est avérée sans objet, car l’événement a depuis été annulé à la suite des préoccupations croissantes entourant la pandémie de coronavirus. Moras a déclaré à MMA Fighting que sa direction avait discuté avec l’UFC de l’indemnisation de la réservation et de sa reprogrammation dès que possible.

Le chaos qui a précédé le match n’a pas beaucoup affecté la joueuse de 31 ans, du moins par rapport au début de sa carrière de combattante.

“Je suppose que je suis dans le jeu depuis si longtemps maintenant que quand j’ai commencé, ce n’était pas très orthodoxe”, a déclaré Moras. «Avant mon premier combat, mon premier combat amateur, comme, mon entraîneur de 200 livres me gémit juste au visage alors que j’étais torturé sur le sol, puis il a dit: ‘Si vous pouvez supporter ça, vous pouvez vous battre «Et c’était à peu près mon camp pour ça. Donc, je me sens plus préparé maintenant que je ne le faisais alors. »

La situation d’entraîneur de Moras a évolué depuis lors, mais comme elle l’a appris récemment, plus de voix ne sont pas toujours meilleures. Selon elle, l’écoute de personnes en dehors de son entourage était l’une des principales raisons pour lesquelles son poids réduit pour son dernier combat s’est si mal passé.

«Normalement, je me baigne simplement. Je le baigne », a déclaré Moras. «Je me baigne aussi longtemps que je peux, donc je n’ai pas à en faire autant et c’est généralement ce que je fais. Mais on m’a dit de courir dehors et de transpirer après avoir déjà coupé sept livres. Je ne sais pas, juste quelques trucs qui m’ont laissé trop épuisé pour faire quoi que ce soit qui a fonctionné après ça. “

Moras a fait partie de la première et à ce jour seulement de la distribution de poids coqs féminins à apparaître dans The Ultimate Fighter où elle a rejoint les futures prétendantes Julianna Pena, Raquel Pennington et Roxanne Modafferi dans la Team Miesha Tate. Elle a concouru à 135 livres depuis, établissant un record de 3-4 à l’UFC. La victoire contre Jojua a brisé un dérapage perdant de trois combats pour le Canadien.

Pour l’instant, Moras prévoit de s’en tenir au poids coq, bien qu’elle n’exclue pas la possibilité de tomber au poids mouche (une division qui n’existait pas à l’UFC quand elle l’a rejoint pour la première fois) maintenant qu’elle a son régime point.

«Honnêtement, une fois que j’ai commencé à faire les choses à ma façon, je pense que je pourrais faire ‘25», a déclaré Moras. “Aussi fou que cela soit, je pensais que je devrais passer à 45, mais après avoir tout compris moi-même, je n’ai pas vraiment suivi de régime ou quoi que ce soit avant le camp. Je peux prendre du poids en une semaine. Je suis assez grosse pour le moment, donc si j’étais un peu plus strict avec ce que je mangeais, je pourrais probablement faire ‘25 ’.»