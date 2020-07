Sasha Banks prétend qu’il est meilleur que l’Undertaker

Sasha Banks et Bayley ont joué avec le légendaire The Undertaker cette semaine le vendredi soir à SmackDown. Cela semble être une nouvelle tactique que les Heels utilisent pour irriter les fans tout en blessant l’image du Dead Man. Cela a été poursuivi sur Twitter par The Boss.

Cliquez ici pour notre couverture complète de la WWE Friday Night SmackDown de cette semaine.

Sasha Banks dit qu’ils sont meilleurs qu’Undertaker

Banks a tweeté une ligne simple à partir de laquelle elle a utilisé des variations dans le passé. Elle a déjà déclaré que son équipe avec Bayley est meilleure que FTR. Cela a eu un peu d’interaction avec les Top Guys.

Bayley et Sasha Banks ont taquiné l’Undertaker sur SmackDown cette semaine. Ils ont dit que Taker voulait qu’ils aient leur propre hommage pendant le spectacle. Au cours de cette attaque, Banks a imité The Deadman et a partagé un gif animé qu’il a utilisé pour le tweet qu’il a envoyé cet après-midi.

L’Undertaker aurait livré son dernier combat. Nous devrons voir s’il s’en tient à cela. Plusieurs personnes, dont CM Punk, pensent que Deadman se battra à nouveau.

Nous sommes meilleurs que @undertaker #ThankYouTaker https://t.co/K4vsIfbjNv pic.twitter.com/SNVMxAvWmF – $ asha Banks (@SashaBanksWWE) 4 juillet 2020

Se joindre à Fight News! Les meilleures informations sur la lutte, AEW et WWE en espagnol

Merci pour plus d’un million et demi de lecteurs par mois

La meilleure façon de profiter de notre contenu est de suivre notre source dans Google Actualités, pour être au courant des dernières mises à jour, résultats, analyses et rumeurs de la lutte libre nationale et internationale.

Partagez avec nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Nous essayons de répondre à tous les messages. Profitez des meilleures vidéos sur notre chaîne YouTube, avec plus de 40 000 abonnés.