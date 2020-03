Saul Rogers contre Rob Whiteford ajouté à la carte de Wembley

Une bataille entre deux des noms de poids plume les plus connus du Royaume-Uni a été ajoutée à la carte préliminaire du Bellator Europe 8 à Londres.

L’ancien concurrent de “The Ultimate Fighter 22”, l’Anglais Saul Rogers, affrontera l’ancien poids plume écossais de l’UFC, Rob Whiteford, lors d’un combat préliminaire de 145 livres au SSE Arena, Wembley, le 16 mai.

Rogers (13-3 MMA, 1-1 BMMA) cherche à rebondir pour gagner après sa défaite contre le concurrent allemand Daniel Weichel au premier tour du Grand Prix Bellator poids plume, tandis que Whiteford (16-4 MMA, 1- 0 BMMA) sera impatient de remporter deux victoires consécutives pour sa nouvelle promotion après son dernier coup de grâce de Sam Sicilia avec seulement six secondes de combat à faire au Bellator Europe 6 en novembre dernier.

Également ajouté à la liste préliminaire, un combat léger entre les espoirs anglais en hausse Alfie Davis et Tim Wilde. Davis (13-3 MMA, 4-0 BMMA) a décroché un triplé de victoires décisives sous la bannière Bellator en 2019 et tentera de lancer sa campagne 2020 avec une victoire impressionnante sur Wilde (13-4 MMA, 1-1 BMMA), qui a rebondi après sa perte de Gogoplata face à Brent Primus à ses débuts en surclassant son compatriote britannique Charlie Leary au Bellator Europe 8.

Leary (16-11-1 MMA, 2-2 BMMA) est également programmé pour une action à Londres, et fera face à la perspective montante des poids légers Akonne Wanless (4-1 MMA, 2-0 BMMA), tandis que le poids lourd anglais léger Luke Trainer (3 -0 MMA, 0-0 BMMA) fera ses débuts avec Bellator après avoir obtenu un contrat avec l’organisation en remportant trois combats en une nuit lors du tournoi Euro Fight Night d’octobre dernier. Il affrontera son nouveau venu Alex O’Toole (4-3-1 MMA, 0-0 BMMA), qui revient en action pour la première fois en deux ans et demi pour faire ses débuts avec Bellator.

Les matchs préliminaires à Londres sont également confirmés par un combat de poids plume entre Aiden Lee (8-4 MMA, 1-1 BMMA) et Jeremy Petley (13-8-1 MMA, 3-0 BMMA), et une confrontation de poids moyen entre George Tokkos ( 4-1 MMA, 0-1 BMMA) et Andy Manzolo (23-8 MMA, 0-1 BMMA).

Bellator Europe 8 sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube officielle de Bellator.

Les combats confirmés pour Bellator Europe 8 incluent:

CARTE PRINCIPALE

James Gallagher contre Cal Ellenor

Fabian Edwards contre Costello van Steenis

James Haskell contre TBA

Janay Harding contre Leah McCourt

CARTE PRELIMINAIRE

Alfie Davis contre Tim Wilde

Saul Rogers contre Robert Whiteford

Aiden Lee contre Jeremy Petley

Alex O’Toole contre Luke Trainer

Charlie Leary contre Akonne Wanliss

Andy Manzolo contre George Tokkos

