Score ouvert «un pas dans la bonne direction» pour le MMA

Kayla Harrison n’est pas une fervente partisane du score ouvert en MMA, mais si le sport tente de s’améliorer et d’évoluer en essayant de nouvelles choses, comptez-la.

S’exprimant récemment lors d’une journée médiatique Dominance MMA à Las Vegas, la championne en titre des poids légers PFL a déclaré qu’elle était heureuse de voir le sport évoluer pour s’améliorer.

“Je ne dis pas que je soutiens (score ouvert). Je dis que nous devons essayer de nouvelles choses », a déclaré Harrison à MMA Junkie. «Évidemment, le système que nous avons actuellement est un peu cassé. Il y a toutes sortes de combats où les gens ne savent pas ce qui se passe. Il y a des gens qui ne devraient pas vraiment gagner. Il se passe toutes sortes de choses où le sport a besoin d’un peu plus de cohérence, et je pense qu’il a besoin d’un peu plus de transparence. Et cela vient de haut en bas.

«Je ne parle pas seulement de juger. Je pense que le sport doit faire beaucoup de changements. Je ne sais pas exactement ce que je pense du score ouvert, mais je pense que tester les eaux et les essayer est un pas dans la bonne direction. La seule façon de commencer à apporter des améliorations est de prendre des risques, d’apporter des modifications, d’essayer des trucs, et je soutiens cela. Nous devons essayer. “

Harrison (7-0) pense qu’il y a un argument pour que le score ne soit pas ouvert à 100%, les fans pouvant voir les scores des juges, mais pas les combattants eux-mêmes.

“Les fans? Ouais, je pense que les fans devraient savoir ce qui se passe avec certitude », a déclaré Harrison. “Peut-être que tu ne le dis pas aux combattants. OK, je peux comprendre ça, vous ne dites pas aux combattants ce qui se passe. Mais je pense totalement qu’il devrait être transparent ce que les juges marquent à chaque tour, pour les fans à 100%. Cela est parfaitement logique. “

L’une des critiques du score ouvert est la notion selon laquelle les combattants qui savent qu’ils sont en avance gagneront la victoire dans les tours ultérieurs, plutôt que de passer à plein régime, pour garantir la victoire et que cela provoquerait une réaction négative des fans. Harrison a cependant proposé une alternative.

“Cela fait partie du sport, non? Les gens trouvent toujours des moyens de manipuler l’ensemble de règles, non? Vous voyez cela maintenant », a déclaré Harrison. «Si quelqu’un gagne quatre rounds dans un combat pour le titre, vous voyez beaucoup de gens couper le gaz au cinquième round et passer plus de temps sur leur jeu de jambes. Mais c’est une stratégie qui accompagne chaque sport. Ce ne sont pas des gladiateurs, autant que tout le monde voudrait que tout le monde s’épuise et essaie de s’écraser le visage. C’est un sport, un sport de haut niveau qui devient de plus en plus difficile de jour en jour. Les gens deviennent de plus en plus techniques et de plus en plus équilibrés. Quand vous y entrez, c’est un combat. Et, oui, vous avez toujours la possibilité de vous faire exploser le visage. Mais plus vous frappez et ne vous faites pas toucher, plus vous jouez, plus vous avez de chances de réussir et à la fin de le jour, c’est ce que veut un combattant. Un combattant veut gagner le combat.

«Les gens sont contrariés par les gens qui courent et ceci et cela. Tu sais ce que je dis? Je dis: «Vous savez quoi? Ils viennent de gagner quatre manches. Que se passe-t-il! Vous devriez les féliciter. C’est une sacrée performance de sortir pour gagner quatre ou même cinq manches solides. Ce n’est pas un combat ennuyeux. C’est une clinique unilatérale. Félicitations à eux! “C’est ainsi que les fans devraient le percevoir. Non, “Oh, ils n’ont pas eu de guerre!” Évidemment, je suis aussi fan. J’aime voir les guerres, ne vous méprenez pas. Mais en tant que combattant, j’aime voir des combats techniques. J’aime voir cet aspect. »

