Scott Coker a des doutes sur l’avenir de Rampage Jackson en MMA

L’une des grandes icônes de l’histoire du MMA, Quinton “Rampage” Jackson pourrait avoir des jours comptés dans le Bellator MMA.

Selon le président de l’organisation, Scott Cokeril aura une réunion pour évaluer votre avenir dans le sport. Depuis, lors de ses derniers combats, le combattant n’était pas en forme, loin de montrer un physique impressionnant il y a des années.

“Je pense que Rampage doit décider dans quelle division il veut combattre. Et c’est de cela qu’il s’agit. Nous remplissons nos obligations envers lui et nous discutons toujours avec son manager. Nous avons une bonne relation avec lui et Tiki Ghosn, et je voudrais savoir: veut-il toujours faire ça? Il veut continuer à se battre? Parce qu’il y a des moments dans la carrière d’un combattant qui ont fait tout ce qu’ils pouvaient dans le sport “, il a dit Coker à MMA Junkie.

Ce qui parle Scott mentionné par le dernier combat de Jackson, dans Décembre passé. Dans ce combat, Jackson Il est retourné au Japon, où il est devenu connu pour être l’un des grands noms du mythique Pride FC, au début 2000, où il a fait face Fedor Emelianenko dans la division du poids total.

Alors que Fedor était en forme, Jackson Il avait l’air en surpoids et quelque peu bâclé. Son apparence a suscité des critiques de la part des fans et de la presse spécialisée.

Dans le combat stellaire de Bellator Japon, Rampage Il a été éliminé en moins de 3 minutes du premier tour. La défaite est le troisième de ses cinq derniers combats dans l’organisation.

Sans nuire au bien-fondé de Jackson, qui était un champion UFC semi-complet. Coker a révélé que tout son avenir dépendra d’une conversation avec lui.

Rampage est une légende. Il a déjà tout conquis. Il n’a rien d’autre à prouver à personne, pas même à moi. Je pense que c’est une conversation à avoir avec lui, mais Tiki dit qu’il veut revenir au semi-complet, s’il veut vraiment continuer. Nous aurons certainement cette conversation. “ conclu Scott.