Scott Coker aimait Aaron Pico montrant une croissance dans la victoire

INGLEWOOD, Californie – Le président du Bellator, Scott Coker, a aimé ce qu’il a vu d’Aaron Pico samedi soir.

Coker était satisfait de la performance de Pico au Bellator 238 au Forum. Le jeune espoir, qui est entré dans l’événement après une perte consécutive d’arrêt, a décroché un KO de deuxième tour dominant sur Daniel Carey pour rebondir après un dérapage qui avait un doute sur son avenir dans le sport.

Coker pensait que Pico (5-3 MMA, 5-3 BMMA) en avait montré assez pour prouver qu’il évoluait et progressait dans son jeu en tant qu’artiste martial mixte.

«Aaron Pico est de retour. Il avait fière allure », a déclaré Coker après l’événement. «Il a eu un excellent KO, et je pensais que c’était un combattant qui avait beaucoup de patience là-dedans. Il ne se contentait pas de se précipiter pour essayer de terminer. Il semblait avoir fait un pas en avant dans son développement en tant qu’athlète et combattant d’arts martiaux mixtes.

«Je pense que Pico m’a montré qu’il fallait être patient là-dedans et travailler certaines choses. Ce que j’ai vu était un combattant patient qui ne cherchait pas seulement le coup de poing à un coup de poing, même s’il l’a mis KO à la fin.

“Je suis fier de lui, vraiment. C’est la chose, et en tant que promoteur, je dis toujours à mes athlètes: «Vous devez continuer à vous améliorer dans quelque chose dans lequel vous êtes faible. Si vous êtes un grappler, ne vous contentez pas de lutter, allez là-bas et travaillez sur votre stand up, prenez quelques risques, car il s’agit de MMA. Un jour, vous rencontrerez un autre grappler comme vous, et le standup va faire la différence. “C’est leur travail de continuer à grandir, et j’ai vu Aaron grandir et se soulever aujourd’hui.”

Face à certains des combattants les meilleurs et les plus expérimentés de Bellator, Pico a connu un début difficile dans sa carrière de MMA. C’était peut-être une chose que beaucoup n’avaient pas vue venir, en gardant à l’esprit ses prestigieuses distinctions en tant que champion national junior des gants d’or et champion national américain de lutte.

Bien que Coker reste fort sur le potentiel de Pico, il veut être prudent avec le jumelage du combattant de 23 ans.

“Je pense que nous devrions probablement le laisser se reposer, mais mon objectif est de le faire revenir bientôt et peut-être de lui faire encore deux ou trois combats avant la fin de l’année”, a déclaré Coker. «Peut-être que nous pouvons le libérer à ce stade et lui faire combattre certains des plus gros gars.

«Il doit prouver qu’il peut continuer à s’améliorer et à reconstruire parce que, vous savez, si vous êtes le même combattant que vous étiez il y a un an, vous allez avoir du mal. Vous devez grandir et j’ai vu une certaine croissance aujourd’hui, mais voyons à quoi il ressemble à la fin de l’année. “

