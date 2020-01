Scott Coker dit qu’Arlene Blencowe pourrait être la prochaine pour Cris Cyborg

Image via @ufc sur Instagram

Le président de Bellator, Scott Coker, a déclaré que la prochaine adversaire du nouveau champion des poids plumes féminin de Bellator, Cris Cyborg, pourrait être Arlene Blencowe.

Cyborg a dominé l’ancienne championne Julia Budd au Bellator 238 pour devenir la nouvelle championne de la promotion de 145 livres dans la division poids plume des femmes. Dès que Cyborg a fini avec Budd, la prochaine question que les fans et les médias ont posée était de savoir qui allait combattre Cyborg ensuite.

S’adressant aux journalistes après le Bellator 238, Coker a déclaré qu’il avait un nom en tête pour combattre Cyborg ensuite, et ce n’est pas l’ancien concurrent de l’UFC Cat Zingano comme beaucoup l’ont spéculé. Au lieu de cela, Coker dit qu’Arlene Blencowe sera probablement la prochaine candidate à la ceinture.

Voici ce que Coker a dit aux médias (h / t Drake Riggs).

Coker dit qu’Arlene Blencowe est “n ° 1” sur la liste des prétendants à Cyborg. Elle a également dit qu’elle avait fait exploser le téléphone de la marieuse pour demander le combat.

Enregistre-moi. Elle le mérite certainement. # Bellator238

Blencowe n’est pas un grand nom dans le monde des arts martiaux mixtes, mais elle se bat pour Bellator depuis 2015, ce qui semble lui donner une longueur d’avance sur quelqu’un comme Zingano, qui n’a même pas encore fait ses débuts avec Bellator.

Blencowe a un dossier de 13-7 en arts martiaux mixtes depuis le début de sa carrière en 2013. Elle a une fiche de 6-3 au classement général de Bellator, avec des victoires notables contre Leslie Smith et Amanda Bell, et avec des pertes notables contre Budd deux fois et contre Marloes. Coenen. Cyborg serait, bien sûr, de loin le combat le plus difficile de sa carrière de MMA.

Blencowe mène actuellement une séquence de trois victoires consécutives et a remporté six de ses sept derniers combats au total. Bien qu’elle ne soit pas un nom reconnaissable pour la plupart des fans, elle travaille depuis cinq ans dans Bellator, et il semble qu’elle pourrait bientôt être récompensée pour cela avec un coup de titre.

Êtes-vous intéressé à voir Cris Cyborg combattre Arlene Blencowe ensuite ou préférez-vous voir Cyborg combattre quelqu’un d’autre comme Cat Zingano?