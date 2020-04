Scott Coker dit qu’il parlera à Rampage de se battre à nouveau à 205 livres s’il est sérieux

MMAjunkie a récemment interviewé le président de Bellator MMA, Scott Coker, qui a discuté de Quinton Jackson, alias Rampage Jackson, et si Rampage pourrait un jour se battre à nouveau dans Bellator. Bien que Coker n’écarte pas complètement l’idée, il a dit qu’il parlerait de Rampage à Bellator pour se battre à nouveau s’il était sérieux à ce sujet. Voici quelques faits saillants.

Coker sur Rampage: “” Rampage “, je pense qu’il doit comprendre à quelle classe de poids il veut se battre. C’est vraiment de cela qu’il s’agit. Nous avons rempli notre obligation avec lui et nous parlons toujours à son manager. Nous avons une bonne relation avec lui et Tiki (Ghosn), et ça va juste être comme ça: Veut-il vraiment faire ça? Veut-il vraiment sortir et jeter? Parce qu’il y a des moments dans une carrière de combattant où ça ressemble à “C’est tout”. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient dans le sport. «Rampage» est une légende. Il a déjà tout fait. Il n’a rien à prouver à personne, y compris moi-même. Je pense que c’est quelque chose que nous aurons une conversation avec lui, mais Tiki dit qu’il veut redescendre à 205. S’il est vraiment sérieux à l’idée de tenter un autre coup. Nous aurons certainement cette conversation. “

Coker sur le combat de Rampage avec Fedor Emelianenko: «Fedor était en pleine forme et il est entré et a fait ce qu’il avait à faire. Il avait l’air incroyable, honnêtement. Il a jeté des combinaisons. Il a lancé des coups de pied dans les jambes comme il ne l’a pas fait depuis un moment, il m’a surpris. “Rampage, il a fait de son mieux.” Il a été touché et je pense qu’il a juste senti le pouvoir et il a dit: “Il va y avoir un autre jour pour moi et ça ne va pas être ce soir.” Fedor est qui il est. Même si Fedor est au quatrième trimestre de sa carrière et que c’est l’avertissement de deux minutes, le gars est toujours dangereux. Chaque jour qu’il vous frappe, il s’éteint. “