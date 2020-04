Scott Coker espérant le retour de Bellator en juin, rejette l’UFC pour avoir arnaqué “Enter the Dragon”

Le président de Bellator MMA, Scott Coker, quelques heures avant la cloche d’ouverture du Bellator 241 le 13 mars, a arrêté toute la production et renvoyé tout le monde à la maison – avec salaire – après que l’épidémie de coronavirus ait plongé la majeure partie du monde dans le chaos.

Environ deux semaines plus tard, Coker et ses partenaires chez DAZN et Paramount ont reporté tous les événements en avril et mai. Au moment d’écrire ces lignes, la promotion visait un retour à l’action fin juin, quitte à organiser des événements à huis clos.

“Si nous obtenons le feu vert fin juin, nous sommes prêts à partir”, a déclaré Coker à Morning Kombat (transcrit par CBS Sports). «Si nous obtenons le feu vert en juillet, nous sommes prêts à partir. Ce que nous avons fait, c’est élaborer un plan pour la rentrée en juin, juillet ou août, et chacun de ces plans a une exécution des événements avec combien nous devons faire pour rattraper le retard. »

Le président de l’UFC, Dana White, adopte une approche moins prudente, qui faisait de son mieux pour diffuser l’événement de télévision à la carte (PPV) UFC 249 le 18 avril. Au lieu de cela, il sera forcé de se contenter d’un 9 mai super show à un endroit encore à être annoncé.

Mais ce ne sera pas «Fight Island», qui est toujours en construction. Cela suppose qu’il existe réellement et n’est pas seulement un fantasme de l’imagination de White après que le boss du combat de Las Vegas ait passé un week-end à regarder des films classiques de Bruce Lee.

“Eh bien, écoutez, cela a déjà été fait en 1973 avec” Enter the Dragon “,” a déclaré Coker. «Bruce Lee a dû se rendre sur l’île de Han et il a dû combattre Han et tuer Han à la fin et laisser partir tous les prisonniers. Cela a déjà été fait. Tu veux aller sur une île? Allez-y, assommez-vous. Donnez-lui quelques mois et nous serons tous de retour aux affaires, je crois, et nous commencerons à nous battre. »

Coker pourrait attendre quelques mois, ou il pourrait simplement aller ici.