Scott Coker explique la décision d’annuler le Bellator 241

La carte de combat du Bellator 241 devait avoir lieu au Mohegan Sun Arena dans le Connecticut vendredi dernier et devait être une nuit où le Grand Prix mondial des poids plumes de Bellator s’est poursuivi avec deux combats, dont le champion Patricio Pitbull contre Pedro Carvalho avec le titre sur la ligne, mais ces plans se sont soudainement arrêtés.

Tôt vendredi après-midi, après la pesée de la veille, le président de Bellator, Scott Coker, a publié une déclaration annonçant que l’événement était annulé en raison de la pandémie de COVID-19 en cours dans le monde entier.

Bien que ce ne soit en aucun cas une décision facile pour Coker et Bellator d’annuler le jour du combat après qu’ils avaient déjà décidé que l’événement se déroulerait sans fans, cela semblait être la décision la plus logique. Lundi, Coker était un invité du Luke Thomas Show et a donné son raisonnement pour mettre fin à l’événement.

“Fondamentalement, c’était une chose dans mon esprit: mon personnel, mes combattants, mon équipe de production, est-ce que nous mettons nos gens en danger? Et je ne pouvais tout simplement pas trouver de réponse à cela. Je crois que nous avons fait le bon appel parce que, qui sait vraiment? Je n’étais pas sûr de la situation, des rumeurs commencent à circuler et, à la fin de la journée, je ne me sentais pas à l’aise. Certains membres de mon personnel ne se sentaient pas à l’aise, certains membres de l’équipe de production ne se sentaient pas à l’aise, donc après un certain temps, vous êtes comme un look, cela ne va pas être un événement que nous allons vouloir promouvoir et ressentir bon pour la promotion. “

Scott Coker continuerait d’admettre que c’est devenu une course folle après avoir décidé d’annuler quelques heures seulement avant le début de l’événement.

“Vous parlez à quelques heures du premier combat, tout le monde est là. Ensuite, il s’agissait de se bousculer et d’essayer de faire sortir tout le monde de là-bas parce que s’il y avait une interdiction de vols, nous devions amener tout le monde à l’aéroport et essayer de les ramener dans la ville. Nous avions des gens de l’extérieur du pays qui ne pouvaient pas voler après lundi et nous avons juste ressenti le besoin de faire sortir ces gars-là. Je pense que c’est un moment où les gens devraient être à la maison avec leur famille, s’accroupir et se préparer pour toutes les nouvelles à venir. “

Avec Viacom (Paramount Network) et DAZN servant de partenaires de diffusion pour Bellator, Coker a déclaré que les discussions sur la décision de fermeture se sont très bien déroulées et que toutes les parties ont compris.

“Honnêtement, cela voulait vraiment dire que nous l’arrêtions. Ce n’était pas une question de négociations avec notre partenaire de diffusion et ils étaient favorables et vraiment très bons à ce sujet. Nous avons dit que nous le ramasserions un autre jour. “

Le fait de devoir prendre la décision difficile d’annuler l’événement a également soulevé des questions sur le paiement des combattants, et comme Coker l’a expliqué à Luke Thomas, à peu près tout le monde autour du Bellator 241, a obtenu son salaire.

«Écoutez, nous avons payé les combattants et nous avons payé le personnel, et nous avons payé tous les contractuels. Pensez-y, pour ces combattants, c’est probablement leur dernier chèque de règlement qu’ils auront pour les quatre ou cinq prochains mois, car qui sait combien de temps cela va prendre pour cette partie et nous avons estimé que c’était la bonne chose à faire. Tout déficit qui nous pénètre, nous allons le rattraper avant la fin de l’année, nous irons bien, et nous aurons beaucoup de temps, et j’espère que l’été ou l’automne, nous ferons ces événements. “

Un grand respect à Scott Coker et Bellator MMA pour avoir pris soin de leurs combattants et de tout le personnel entourant le Bellator 241 et l’annulation brutale.

