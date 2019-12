Scott Coker explique pourquoi Cris Cyborg est la «plus grande combattante de tous les temps»

L'ancienne championne des poids plumes Ultimate Fighting Championship (UFC), Strikeforce et Invicta FC, Cris Cyborg, est la plus grande combattante de tous les temps, selon le président du Bellator MMA, Scott Coker.

Coker, qui a promu Cyborg sous la bannière Strikeforce de 2009 à 2011, a contribué à faire entrer la légende brésilienne au Bellator MMA en septembre dernier. Après que Cyborg eut une rude dispute avec l'UFC et Dana White, Coker était là pour ramasser les morceaux et offrir à l'ancien champion du monde une nouvelle maison et un nouveau contrat.

Le leader du Bellator a signé Cyborg en supposant qu'elle peut toujours dominer la compétition comme elle l'a fait pendant tant d'années.

«Cyborg est la plus grande combattante de tous les temps. Peu m'importe ce que quelqu'un dit », a déclaré Coker lors d'une récente mêlée médiatique au Japon. «J'étais là aussi au début, j'ai tout vu se dérouler, et c'est un environnement très différent aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Mais je sais qui domine depuis 10 ans et qui détruit des gens depuis 10 ans. Dans 10 ans, nous pourrons avoir une conversation différente, voir jusqu'où peuvent aller différentes femmes. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez la plus grande combattante de tous les temps contre Julia Budd. »

Bien que l'évaluation de Coker de la domination légendaire de Cyborg soit exacte, il est sûr de dire que la championne des poids coq et poids plume des femmes de l'UFC, Amanda Nunes, a dépassé Cyborg en tant que plus grande combattante de tous les temps. Non seulement Nunes est le seul combattant à avoir éliminé Cyborg – en 51 secondes à l'UFC 232 l'année dernière – mais "Lioness" détient également des victoires en carrière contre les grands MMA Ronda Rousey, Miesha Tate et Valentina Shevchenko.

Donc, même si Cyborg domine la compétition depuis bien plus longtemps que Nunes, les chiffres récents et la force de la compétition placent certainement le champion de l'UFC devant Cyborg en 2020.

Cyborg fera ses débuts avec Bellator au Bellator 238 le 25 janvier en direct sur DAZN depuis l'intérieur du Forum à Inglewood, en Californie, alors qu'elle affrontera la championne en titre des poids plumes Julia Budd dans l'événement principal.

