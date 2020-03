Scott Coker explique pourquoi le Bellator 241 a été reporté tard

UNCASVILLE, Connecticut – Le président de Bellator, Scott Coker, a dû prendre une décision dans les moindres détails, mais il pense avoir fait l’appel.

Le Bellator 241 devait avoir lieu vendredi soir au Mohegan Sun Arena. Alors que la semaine de combat avançait, les restrictions sur l’événement ont augmenté en raison de la pandémie mondiale de cornavirus. Tout d’abord, il a été décidé que les fans ne seraient pas autorisés à y assister. Ensuite, les médias n’étaient pas autorisés à entrer. Enfin, quelques heures seulement avant l’événement, la promotion a coupé la prise et reporté la carte complètement. Malgré le report, tous les combattants ont été indemnisés, selon Coker.

Dans sa première interview depuis l’annonce de la promotion, Coker s’est entretenu avec MMA Junkie pour discuter du processus décisionnel et de la suite.

Écoutez ce qu’il avait à dire dans la vidéo ci-dessus ou lisez ci-dessous:

Pouvez-vous nous parler de la décision de reporter l’événement de ce soir?

«C’est une période malheureuse non seulement pour ce pays, mais pour le monde entier. Il y a des choses bien plus importantes à craindre que les combats. Avec le climat actuel, nous avions juste l’impression que c’était la bonne décision à prendre. »

Qui a fait l’ultime appel? Était-ce Bellator? Le gouvernement de l’État? La commission Mohegan?

«Nous avons eu des conversations avec tout le monde. À la fin de la journée, c’était la décision de cette entreprise de faire ce mouvement. “

Dans quelle mesure l’optique de ce virus a-t-elle conduit à votre décision? Étiez-vous préoccupé par la façon dont cela aurait pu se répercuter sur Bellator?

“Ce n’était même pas un consensus de l’extérieur vers l’intérieur. C’était l’intérieur vers l’extérieur – comment nos collègues, les producteurs, certains des combattants et les coins se sentaient. Il était la bonne chose à faire. Nous avons dit: «Appelez-le.» C’est vraiment ainsi que la décision a été prise. Personne ne m’a appelé de l’extérieur et m’a dit: «Vous devriez aller faire ça.» Si vous me l’aviez demandé hier à cette heure, je dirais à toute vapeur. Nous avons eu une conférence de presse incroyable à New York. Ce n’était que lundi. C’était comme quatre jours. Nous avions tous ces grands médias et presse. Vous savez quoi? Cela semble être il y a un mois maintenant avec tout l’élan que ce virus a gagné dans ce pays – et dans le monde entier.

Pour l’avenir, quel est le plan pour cette carte? Vous avez dit que cela allait être reporté, mais y a-t-il des détails supplémentaires?

“Nous allons surveiller comment cette chose commence à prendre de l’ampleur ou à perdre de l’élan, mais il n’y a pas de plan. Vous ne pouvez pas faire de plans en cas d’incertitude comme celle-ci. Il est difficile de faire des plans parce que nous ne savons pas, mais nous surveillerons. C’est un scénario fluide. Et s’ils trouvent un vaccin? Et s’ils découvrent qu’ils peuvent le contenir? Et si d’autres sports recommençaient à s’engager? Ce sont toutes des choses que nous surveillerons. C’est un certain cycle car c’est un combat en tournoi. Pour que vous le sachiez, les combattants étaient payés. Les fonctionnaires ont été payés. Les coupeurs étaient payés. Tous les producteurs, les éclaireurs, tout le monde a été payé. Personne n’a été lésé. Nous voulons nous assurer que tout le monde a ce qu’il pensait obtenir. Tout le monde doit rentrer chez lui et être avec sa famille maintenant. »

L’UFC a décidé de déplacer certains événements vers ses installations Apex. Avez-vous pensé à faire quelque chose comme ça?

«Viacom possède des images Paramount. Nous pourrions aller beaucoup et faire la même chose. La question est: quel est le bon moment pour le faire? Je ne suis pas sûr que ce sera bientôt. Nous le surveillerons pendant les 30 prochains jours, et nous espérons que les tests deviendront un peu plus disponibles, et vous obtiendrez les résultats plus rapidement. Je pense que c’est la chose la plus importante: tester tout le monde. Ensuite, vous pouvez lancer un événement comme ça. Vous pouvez dire: «Nous allons tester tout le monde. Si vous venez dans le bâtiment, vous savez que tout le monde est propre. “C’est une période très intéressante. Je n’ai jamais rien vu de tel de mon vivant. “

Apparemment, n’importe qui peut attraper un coronavirus, mais pensez-vous que la nature du MMA rend les athlètes plus sensibles?

“Je pense qu’ils sont probablement les moins à risque. Je sais que quelques basketteurs ont été infectés par le virus, mais ils disent que si vous êtes jeune, athlétique et en forme, vous êtes en quelque sorte hors du groupe d’âge où cela a un impact. Je pense que (groupe) est un peu plus ancien et que des problèmes de santé sont peut-être déjà en place. Qui sait? Il pourrait s’agir d’une situation où les jeunes athlètes peuvent transmettre un virus à leur système immunitaire. Écoutez, je ne suis pas médecin. Je n’ai aucune idée. Je régurgite simplement ce que j’entends aux nouvelles. C’est vraiment vers quoi cette conversation se dirige. “

Au-delà de cet événement, quel est le plan des autres événements au programme? Pouvez-vous même planifier quoi que ce soit à ce stade?

«Tout est en attente. L’ensemble du programme est en attente. J’ai dit à mon personnel: «Écoutez, les gars. Rester à la maison. Profitez de votre famille. Faites le travail de préparation que vous pouvez faire, mais je ne m’attends pas à vous voir bientôt au bureau. Je vous appellerai au fur et à mesure que les choses évolueront. “C’est vraiment inutile parce que nous sommes une équipe qui voyage sur la route 30 jours par an. C’est beaucoup de déplacements sur la route. Ces gars-là peuvent rester à la maison et nous parlerons par téléphone portable et système vidéo. Nous allons le découvrir. San Jose pourrait être déplacé. Peut-être que non. Je n’ai pas parlé au lieu là-bas. Je pense que beaucoup de gens attendent le reste du discours pour voir ce qui se passe aujourd’hui. Je pense que beaucoup de gens pensaient qu’il y aurait une interdiction de voyager. Je ne sais pas ce que (le président Trump) va faire.

«… C’est pourquoi beaucoup de nos combattants et certains de nos employés disent:« Nous devons sortir d’ici. »Ils ont l’impression que Trump va interdire les voyages dans tout le pays. La plupart de notre personnel vit en Californie. »

Le Bellator 241 devait être titré par le champion poids plume et poids léger Patricio Freire (30-4 MMA, 18-4 BMMA), qui devait mettre son titre de 145 livres en jeu contre Pedro Carvalho (11-3 MMA, 4- 0 BMMA) en quarts de finale du grand prix Bellator en cours. L’événement co-principal devait comprendre l’autre match de quart de finale restant entre Emmanuel Sanchez (19-4 MMA, 11-3 BMMA) et Daniel Weichel (40-11 MMA, 9-3 BMMA).

