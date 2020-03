Scott Coker fait une déclaration sur le report du Bellator 241

Le président de Bellator, Scott Coker, vient de publier une déclaration sur l’annulation de dernière minute de la carte Bellator 241, qui devait descendre dans le Connecticut ce soir.

Vendredi après-midi, Coker aborde ce bouleversement de dernière minute, qui est bien sûr dû au coronavirus qui se propage rapidement.

La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées ont été et resteront notre priorité absolue à l’avenir. Après avoir soigneusement surveillé l’épidémie de COVID-19 en cours, @BellatorMMA a choisi de reporter l’événement Bellator 241 de ce soir au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut.

– Scott Coker (@ScottCoker) 13 mars 2020

Nous tenons à nous excuser auprès de nos athlètes et fans, ainsi que de notre partenaire de diffusion DAZN, mais nous pensons que c’est la meilleure décision à prendre en ce moment.

– Scott Coker (@ScottCoker) 13 mars 2020

«La santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées ont été et resteront notre priorité absolue à l’avenir», a écrit Coker. “Après avoir suivi attentivement l’épidémie de COVID-19 en cours, @BellatorMMA a choisi de reporter l’événement Bellator 241 de ce soir au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut.

“Nous aimerions présenter nos excuses à nos athlètes et fans, ainsi qu’à notre partenaire de diffusion DAZN, mais nous pensons que c’est la meilleure décision à prendre en ce moment.”

Le Bellator 241 était censé être la vedette d’un combat pour le titre poids plume entre le champion Patricio “Pitbull” Freire et l’amer rival Pedro Carvalho. Le combat était également destiné à faire partie du Grand Prix Bellator poids plume. Malheureusement, comme le dit Coker, nous devrons attendre cette confrontation.

Le Bellator 241 est le dernier d’une longue liste de spectacles MMA à être reprogrammés, déplacés ou annulés en raison du coronavirus.

Plus tôt cette semaine, ONE Championship a annoncé que tous ses événements à venir se dérouleront à huis clos à Singapour. Peu de temps après, KSW et ARES Fighting Championship ont tous deux reporté les événements. Plus récemment, l’UFC a déplacé les prochaines cartes UFC Columbus et UFC Portland vers sa nouvelle installation Apex à Las Vegas. Et malheureusement, ce n’est probablement que le début, alors que de plus en plus de régions sévissent contre les grands rassemblements publics pour atténuer la propagation de la pandémie de coronavirus.

Pensez-vous que Bellator et Scott Coker ont pris la bonne décision?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/03/2020.