Scott Coker: l’UFC ne voulait que l’entreprise Cris Cyborg, pas une division poids plume pour femmes

Malgré la signature de Cris Cyborg et l’organisation d’une saison entière de The Ultimate Fighter (TUF) autour de la division des poids plumes féminines, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) n’a toujours pas solidifié la catégorie de poids de 145 livres.

Ce n’est même pas dans les classements officiels.

Selon le président de Bellator MMA, Scott Coker, il estime que l’UFC n’a jamais vraiment eu l’intention de s’engager dans une division poids plume pour les femmes, elle voulait simplement faire partie de Cris Cyborg.

“Je ne pense pas que l’UFC ait jamais eu l’intention de commencer une catégorie de poids de 145 livres”, a déclaré Coker à MMA Junkie. «Je pense qu’ils voulaient être dans l’entreprise Cyborg. C’est ce que c’était », a-t-il ajouté.

Lorsque Cris a finalement signé avec l’UFC en 2016, ses débuts en octogone ont eu lieu contre Leslie Smith dans un combat qui a eu lieu avec un poids de 140 livres. Son deuxième combat était le même, puisqu’elle a éliminé Lina Lansberg, également à 140 livres.

Son premier combat à 145 livres sous la bannière de l’UFC est venu contre Tonya Evinger, qui avait passé la majorité de sa carrière à combattre chez Bantamweight. Ses deux défenses de titre suivantes sont venues contre Holly Holm et Yana Kunitskaya, qui concourent toutes les deux à 135 livres. Elle a également craché sa sangle de 145 livres à Amanda Nunes, l’actuelle championne de 135 livres.

Son premier combat contre un vrai 145 livres à l’intérieur de l’Octogone est venu contre Felicia Spencer à l’UFC 240, qui s’est avéré justement être son dernier combat pour la promotion. Et tandis que sa relation avec Dana White and Co. semblait rocheuse du saut, se séparer semblait être la meilleure option pour tout le monde à la fin.

Maintenant, Cris est signé avec Bellator MMA qui possède une liste régulière de femmes concourant à 145 livres. Pour Coker, signer plus de talents de poids plume est une priorité absolue, et quelque chose qui doit être fait lorsque vous avez Cyborg sur votre liste

«Construire une division autour d’elle prend du temps et des efforts. Vous devez sortir et signer les gens et nourrir les combats. Je pense que c’était vraiment l’une des choses qui se sont produites. Ils l’ont attachée. Maintenant, elle est libre. Maintenant, elle est là. “

Le premier combat de Cris pour la promotion appartenant à Viacom se déroulera ce samedi soir (25 janvier 2020) contre la championne de division, Julia Budd, au Bellator 238 à l’intérieur du Forum à Inglewood, en Californie.

Pour voir qui d’autre se bat au Bellator 238: «Cyborg vs Budd» cliquez ici.