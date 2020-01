Scott Coker parle de la victoire au titre de Cyborg, des débuts de Pettis et plus

Le Bellator 238 a eu lieu samedi au Forum à Inglewood, en Californie, où Cris Cyborg a marqué l’histoire.

En battant Julia Budd par un TKO de quatrième ronde dans l’événement principal de la nuit, Cyborg est devenu le premier combattant à remporter des championnats majeurs dans quatre promotions distinctes – Strikeforce, Invicta FC, l’UFC et maintenant Bellator.

L’événement a également vu Darrion Caldwell passer aux quarts de finale du Grand Prix poids plume avec une victoire de soumission sur Adam Borics, invaincu auparavant.

Comme d’habitude, le président de Bellator, Scott Coker, s’est entretenu avec les journalistes par la suite et a offert sa réaction à ces résultats et plus encore. Vous pouvez lire ci-dessous ou regarder la vidéo ci-dessus.

Sur la victoire de Cris Cyborg au championnat contre Julia Budd

«C’était électrique là-dedans, et je pense que Cyborg est entrée, et elle avait l’air super explosive, comme vraiment bonne. Julia avait aussi fière allure, mais au fur et à mesure des rondes, Cyborg a commencé à dominer le combat et a inculqué sa volonté à Julia. C’est comme ça que je le voyais, mais dans ce premier round, tout aurait pu arriver, quelqu’un aurait pu se faire prendre, et vous savez, finir.

«Ce fut un grand combat. C’était vraiment intense là-dedans, et je suis fière des deux dames. Julia Budd est une grande combattante. C’est quelqu’un qui a la ceinture depuis longtemps, et je pense que tout le monde peut maintenant voir pourquoi. Elle a tellement de respect parmi ses pairs et ses fans. »

Sur une revanche potentielle entre Cris Cyborg et Julia Budd

«Cela dépend vraiment de ce qui se passera l’année prochaine. Je pense que Julia, je n’ai pas parlé à Julia, mais je suppose simplement, en la sachant, qu’elle voudra revenir et s’occuper. Donc, si elle se met à pleurer et que Cyborg continue de gagner, alors peut-être que nous recommencerons, mais dans ce sport, on ne sait jamais. “

Sur Cris Cyborg qui veut un grand prix féminin poids plume

“Je pense que nous avons huit filles qui sont solides, mais je vais vous dire quoi: Après cette performance, elle va être un combat difficile pour quiconque dans la catégorie de poids, alors ils feraient mieux de l’apporter, parce qu’elle est une bête, explosive, et elle avait l’air de ne pas manquer un battement à mon avis. C’est pourquoi je l’appelle la plus grande combattante de tous les temps aujourd’hui dans la division féminine, et je pense que vous l’avez vue de vos propres yeux aujourd’hui. “

Sur les débuts réussis de Sergio Pettis avec Bellator

«Je pense qu’il avait fière allure. Je pense qu’il a raison dans ce mélange, car avec (Kyoji) Horiguchi absent et DC (Darrion Caldwell) étant dans le tournoi (poids plume), nous allons organiser un championnat de 135 livres (combat) à un moment donné. Mais nous allons attendre et voir comment ces gars se comporteront sur deux, trois, quatre mois, car nous allons faire 30 (événements) cette année en 2020.

“Nous avons donc beaucoup de possibilités pour ces gars-là d’obtenir encore plus de combats à leur actif, et nous organiserons probablement un combat de championnat de 135 livres dans un certain temps.”

Sur la rapide soumission de Darrion Caldwell sur Adam Borics

«Caldwell m’a surpris. Soyons honnêtes: nous pensions que cela pourrait fonctionner dans l’autre sens, mais dans un combat, tout peut arriver.

«Je pense que ce fut l’un des combats qui aurait pu avoir un résultat différent, mais il est allé faire son truc. Il veut se battre pour ce million de dollars à la fin de l’année. La seule chose que je n’aimais pas était le backflip à la fin de la cage. Je pense que j’en ai assez vu. Je dis à mes gars: “S’il vous plaît, arrêtons ça.” “

La championne de boxe Ava Knight subit sa première défaite en MMA

«Ava Knight avait quelque chose à prouver ce soir. Elle a combattu une fille qui avait de grandes compétences au sol et l’a battue, alors revenons à la planche à dessin. Je sais qu’elle va rebondir, s’entraîner dur, et ce n’est pas un sport facile, comme vous le savez tous.

«C’est un sport difficile, alors nous lui souhaitons bonne chance à l’entraînement et peut-être que dans trois ou quatre mois, nous pourrons la retrouver.»

.