Scott Coker soutient l’annulation du Bellator 241 au milieu de la propagation du coronavirus

Scott Coker ne regrette pas l’appel à annuler le Bellator 241 de la semaine dernière.

Le président de Bellator pense qu’il a finalement fait le bon choix en reportant la carte à quelques heures de la mise en ligne de l’événement au milieu de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis.

La carte devait avoir lieu vendredi soir dernier à la Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. Patricio «Pitbull» Freire et Pedro Carvalho devaient jouer l’événement dans un combat pour le titre poids plume qui a également servi de quart de finale du Grand Prix poids plume Bellator. .

“C’est un appel difficile”, a déclaré Coker lors d’un récent épisode de “The Luke Thomas Show”. «Tous les combattants étaient là, ils ont pesé, et il avait déjà été décidé que ce serait une situation sans foule. Mais certaines choses, j’ai commencé à parler à mon personnel en disant: “Si vous ne vous sentez pas à l’aise et que vous voulez être avec vos familles, allez-y.” Le président a fait une annonce d’urgence et beaucoup de gens ont pensé que cela allait fermer le pays vers le bas, ce fut la spéculation.

«À la fin de la journée, je dis que nous avons fait le bon appel. Je me sens vraiment bien à ce sujet, tout comme l’entreprise. Lorsque cette chose prendra finalement fin un jour, nous l’espérons bientôt, nous reprendrons la promotion des combats. »

À l’époque, il y avait beaucoup d’incertitude quant à la gravité et à la rapidité avec laquelle l’épidémie pourrait affecter le Coker américain avait la possibilité de poursuivre l’événement, mais à huis clos, empêchant les fans d’assister aux combats.

Pourtant, Coker et son équipe ont toujours décidé de ne pas continuer, et il dit que la décision se résumait à un facteur clé.

“Il y avait une chose dans mon esprit:” Mon personnel, mes combattants, mon équipe de production, est-ce que nous mettons nos gens en danger? “, Et je ne pouvais tout simplement pas trouver de réponse à ce sujet”, a expliqué Coker.

«Je crois que nous avons fait le bon appel parce que qui sait vraiment, non? Je n’étais pas sûr de la situation et des rumeurs commencent à circuler. Et à la fin de la journée, je ne me sentais pas à l’aise, certains de mes employés ne se sentaient pas à l’aise, une partie de l’équipe de production ne se sentait pas à l’aise. Donc, après un certain temps, vous dites: «Ce ne sera pas un événement que nous allons vouloir promouvoir et nous nous sentirons bien.»

«Nous parlons d’heures avant le premier combat, donc tout le monde était là, puis il s’agissait de brouiller et de faire sortir tout le monde. Parce que s’il y avait une interdiction de vols, nous devons amener tout le monde à l’aéroport et les ramener en ville. Nous avions des gens de l’extérieur du pays qui ne pouvaient pas voler après lundi, alors nous avons juste ressenti le besoin dont nous avions besoin pour faire sortir ces gars d’ici. Il y a un moment où les gens devraient être à la maison avec leur famille en train de se cacher et d’être prêts pour tout ce qui va suivre. “

Même sans événement, Bellator payait toujours des combattants, du personnel et des entrepreneurs qui étaient censés travailler Bellator 241. Tout le monde était payé en totalité.

Coker ne sait pas dans quelle mesure le coronavirus affectera le MMA et le sport en général. Il ne sait pas ce que l’avenir réserve à Bellator, mais au moins il reste du temps pour faire face aux événements futurs.

“Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, combien de temps avant que nous puissions obtenir des kits de test, tester tout le monde et créer un vaccin”, a déclaré Coker. «En ce moment, il y a tellement d’incertitude. Je ne veux pas spéculer, mais je ne le considère pas uniquement comme l’industrie du MMA. Je considère cela comme un secteur du sport et du divertissement dans son ensemble et je parle à ce stade de milliards de dollars.

«La NBA est en baisse, la MLB est reportée, les messes sont annulées. J’étais à New York plus tôt dans la semaine, et nous avons eu une conférence de presse incroyable et cela me semble être il y a des mois maintenant par rapport à quand nous étions là pour annoncer tous nos grands combats. Cela semble être une si grande distance de temps.

“Nous sommes sur un tout nouveau modèle comme tout le monde. La seule chose que nous pouvons dire, c’est que sur notre calendrier, nous n’avions rien de prévu avant le 9 mai, ce qui nous donne une fenêtre de quelques mois pour voir comment cela se déroule. »

