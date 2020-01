Scott Coker tourne à l’UFC pour Cris Cyborg: “Ils n’ont jamais voulu …”

CRis Cyborg a laissé l’UFC mécontent du traitement reçu et se bat maintenant contre Bellator. Demain 25 janvier 2020, les visages seront vus avec Julia Budd dans Bellator 238 pour le Championnat du monde poids plume.

Sur le chemin de cette confrontation, le président de cette société, Scott Coker, a tiré sur le championnat de combat ultime pour son traitement du combattant brésilien. Voici ce qu’il a dit en parlant à MMA Junkie:

“Je pense que l’UFC n’a jamais eu l’intention de créer une division féminine de poids plume. Tout ce qu’ils voulaient, c’était que Cris Cyborg rejoigne son entreprise. C’était tout. Construire une division demande du temps et des efforts. Vous devez aller là-bas, signer des combattants et organiser les combats. Maintenant, elle est libre. “

On pourrait dire que les raisons ne manquent pas depuis que le temps passe, les années passent et l’UFC n’a pas de division féminine poids plume. Nous savons que le champion est Amanda Nunes, mais rien de plus.