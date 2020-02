Scott Holtzman dit qu’il est «surréaliste» de combattre Jim Miller, croit que la victoire le place dans une «société d’élite»

Crédit d’image: Instagram de Scott Holtzman (photographe non répertorié)

Scott Holtzman est prêt pour le plus grand combat de sa carrière à l’UFC Rio Rancho lorsqu’il combat l’un des OG du MMA à Jim Miller.

Pour Holtzman, ce n’était pas un adversaire qu’il avait demandé, mais quand l’UFC lui a offert le combat, il a immédiatement accepté.

«C’est assez surréaliste de le combattre. Vraiment, quand je viens de commencer à m’entraîner, il était déjà dans l’UFC, battant des gens », a déclaré Holtzman à BJPENN.com. «On peut soutenir qu’il ira au Temple de la renommée. Le faire craquer est assez spécial. Mais je ne prends place à personne. “

Bien que Holtzman soit considéré comme le meilleur dans ce combat, Miller et lui ont tous deux 36 ans. Mais il souligne le fait qu’il a joué au baseball universitaire et au hockey professionnel avant de se tourner vers le MMA et d’avoir son premier combat professionnel en 2012.

Depuis lors, “Hot Sauce” a eu une tonne de succès pour se rendre à l’UFC à 7-0 et est passé 5-3 dans la promotion. Contre Miller, il cherche à aller 6-3 car il sait qu’il a un avantage saisissant mais s’attend à ce que ce combat frappe le tapis à un moment donné.

«Je veux affronter les pieds. Je veux garder le combat là où j’ai le plus grand avantage, mais je vois ce combat partout, »a-t-il expliqué. «Je pense que mon terrain et ma lutte sont sous-estimés. Beaucoup de gens ne l’ont pas vu, mais j’ai juste l’impression que ce combat aura un peu de tout. Boxe, kickboxing, catch, jiu-jitsu donc je pense que les fans seront les gagnants de celui-ci. “

Contre Miller, Scott Holtzman sait que toute la pression est sur lui s’il veut être un poids léger classé d’ici la fin de l’année. Il sait que c’est un grand nom pour lui, mais c’est lui qui se met la pression.

“Il y a beaucoup de pression, mais je me mets toujours le plus de pression pour performer”, a-t-il déclaré. «Je dois le battre et monter dans le top 15 où j’appartiens.»

S’il levait la main, Holtzman savait que ce serait la plus grande victoire de sa carrière. Il s’attend également à ce que ce soit un prochain adversaire classé.

«Je pense que cela me met en compagnie d’élite. Il a combattu tous les meilleurs gars donc cela met mon nom dans la conversation », a-t-il conclu.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.