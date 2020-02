Scott Holtzman veut cette vie «BMF» après la victoire de l’UFC Rio Rancho

RIO RANCHO, N.M. – Scott Holtzman a battu Jim Miller avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho, N.M.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Holtzman, qui a gagné pour la deuxième fois consécutive et a décroché son premier bonus post-combat à l’UFC.

Résultat: Scott Holtzman bat. Jim Miller par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Enregistrements mis à jour: Holtzman (14-3 MMA, 7-3 UFC), Miller (31-14 MMA, 20-13 UFC)

Statistique clé: Holtzman a devancé Miller 120-66 et a refusé à Miller le record de victoires de l’UFC.

Holtzman sur le moment clé du combat

«Je voulais neutraliser sa rondeur. Je voulais mettre le combat là où je pensais avoir le gros avantage, ce qui ne le laissait pas se débattre et me broyer. Je pensais que j’avais la meilleure chance sur les pieds, en contrôlant le rythme et la distance. Je l’ai frappé avec quelques coups où je savais qu’il devait être blessé, mais il est quand même du New Jersey. Je savais dans quoi je m’embarquais, je savais qu’il serait là pendant 15 minutes et je devais prouver que j’appartiens avec lui. »

Holtzman sur la lutte contre un vétéran comme Miller

“Je ne pense pas que je puisse dire autre chose sur Jim qui n’ait pas déjà été dit. C’est une légende qui entre au Temple de la renommée (UFC). Je ne savais pas si je pouvais gagner, si je suis honnête. Je n’étais pas sûr. Mais mon équipe a cru en moi. Ils m’ont préparé à battre quelqu’un comme ça, quelqu’un de si spécial. J’ai eu un passé mouvementé ici à l’UFC, mais je pense que cela prouve que j’appartiens à l’échelon supérieur des gars. “

Holtzman sur ce qu’il veut ensuite

«J’ai décidé avant ce combat que je me fiche du classement. Je me fiche de la ceinture. Je veux des combats que les fans veulent voir. Je veux des combats passionnants. Je veux cette ceinture «BMF» – c’est celle pour laquelle je suis en ligne. Mettez-moi là-dedans avec quelqu’un qui va être excitant et lancez un combat comme ça. “

Pour en savoir plus sur Holtzman, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

