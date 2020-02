Se battre sur la même carte que son mari a contribué à la concentration de Montana De La Rosa

RIO RANCHO, N.M. – Montana De La Rosa a battu Mara Romero Borella avec une décision unanime samedi sur la carte principale de l’UFC sur ESPN + 25 à Rio Rancho, N.M.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec De La Rosa, qui a rebondi après sa première défaite à l’UFC.

Résultat: Montana De La Rosa bat. Mara Romero Borella par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Enregistrements mis à jour: De La Rosa (11-5 MMA, 4-1 UFC), Borella (12-7 MMA, 2-3 UFC)

Statistique clé: De La Rosa a remporté une bataille serrée de près, 74-64, mais a contrôlé de grandes parties de chaque manche sur la toile.

De La Rosa sur le moment clé du combat

«C’est incroyable de commencer l’année avec une victoire comme ça. Je me sentais comme une toute nouvelle personne pour ce combat. J’étais calme et tout s’est bien passé. »

De La Rosa se bat après la perte de KO de son mari Mark

«C’était mieux que la normale pour moi de préparer ce combat avec Mark. Nous étions tous les deux sur la même longueur d’onde et c’était génial d’avoir quelqu’un avec vous toute la semaine de combat avec le même objectif en tête. Il n’a pas eu le résultat qu’il voulait, mais j’étais prêt à 100% pour cela. Vous devez en quelque sorte l’être lorsque vous vous battez sur la même carte que votre mari – vous devez être prêt à tout. Je devais me concentrer sur moi et être égoïste et cela m’a aidé à remporter une victoire. »

De La Rosa sur ce qu’elle veut ensuite

«Ce serait formidable de percer dans le top 10 avec cette victoire. Je veux juste continuer à gagner, avoir encore quelques combats cette année et continuer à rouler. »

Pour en savoir plus sur De La Rosa, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

.