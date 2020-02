Sean Brady prévoit de prouver que la position de l’UFC Norfolk n’est pas la sienne pour longtemps

À moins que quelque chose ne change d’ici samedi soir, Sean Brady va se retrouver dans une position très inconnue – bien qu’il fasse de son mieux pour tirer le meilleur parti de sa place.

“Je n’ai jamais été le premier combat, jamais, même dans ma carrière amateur”, a déclaré Brady au MMA Junkie. «Ça va être une nouvelle expérience. Je le comprends, mec. C’est ce que c’est. J’entre là-dedans. Je suis à l’UFC. Je dois me battre. En fait, il vaudrait peut-être mieux être tôt.

«Je dois y aller, je dois me réchauffer tout de suite, puis il est temps de se battre. Il n’y a pas à rester assis pendant des heures, où votre esprit commence à courir et vous attendez et regardez les gars se battre. Je peux y aller, envelopper mes mains, et je m’échauffe puis je me bats. Vous n’avez pas le temps d’y penser. Ça pourrait être un peu mieux pour moi. »

Ancien champion des poids welters des Cage Fury Fighting Championships, Brady a fait ses débuts tant attendus à l’UFC en octobre, affrontant un vétéran grisonnant à Court McGee et finissant par remporter une décision décisive.

Brady admet qu’il n’a pas fait ses débuts dans des circonstances idéales mais n’était pas disposé à retarder sa première apparition à l’UFC pour une raison quelconque.

«Ce camp d’entraînement a été difficile», a admis Brady. «J’ai eu quelques blessures dans ce combat, et j’avais juste besoin de me rendre à ce combat. Je savais que si j’y arrivais, j’allais gagner et j’allais trouver un moyen de gagner quoi qu’il arrive.

«Court était un adversaire super dur. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de combats faciles à l’UFC, mais se battre avec Court et le gérer de la façon dont je pense que je l’ai géré – je pense que j’ai bien fait, et j’ai juste emporté que je pouvais traîner avec les meilleurs gars du monde . Je le savais, et chaque combat que je vais juste en montrer un peu plus. J’étais fier de moi, mais personne n’a encore vraiment vu de quoi j’étais capable. Je suis ravi d’y retourner et de commencer à montrer aux gens de quoi je suis fait. “

Brady (11-0 MMA, 1-0 UFC) a cette chance lorsqu’il affronte Ismail Naurdiev (19-3 MMA, 2-1 UFC) à l’UFC de samedi sur ESPN + 27, qui a lieu à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie. La carte complète de la nuit est diffusée sur ESPN +.

Brady admet qu’il ne savait pas grand-chose sur Naurdiev quand il a eu le match, mais il n’a certainement pas l’intention de manquer de respect.

“Au début, je n’avais pas entendu parler de lui, mais je suis sûr que les gens ont probablement entendu mon nom et pensé:” Qui diable est Sean Brady? “”, A-t-il déclaré. «Il y a tellement de gars maintenant, mais dès que je l’ai regardé, je savais qu’il était un adversaire super dur et bon. Il est vraiment dynamique sur ses pieds. Il a beaucoup de bonnes attaques de frappe et de rotation, puis il n’est pas en reste dans le département de lutte non plus.

«C’est un dur à cuire. Il a aussi beaucoup d’expérience pour être aussi jeune, mais je pense que je vais avoir des réponses pour tout ce qu’il me lance. C’est une confrontation passionnante, et je suis ravi d’y entrer et de me battre avec lui, c’est sûr. “

Brady a fait ses débuts à Boston et il revient à Norfolk, tous deux à courte distance de son domicile de Philadelphie. Il s’attend à avoir environ 200 supporters présents, tout comme il l’avait fait à ses débuts. Mais le joueur de 27 ans n’est pas trop inquiet pour un lieu ou une foule amicale. Il a dit qu’il se sent à l’aise dans la cage quelles que soient les circonstances.

“Mes débuts se sont sentis bien”, a déclaré Brady. «Je me sentais un peu chez moi. Le CFFC fait un travail incroyable dans la façon dont ils gèrent leurs émissions, donc je me sentais presque comme si c’était une étape un peu plus grande, mais j’étais prêt pour cela à cause du CFFC et de la façon dont ils gèrent leurs trucs. »

Bien sûr, dans ces émissions du CFFC, Brady était souvent la tête d’affiche. Cette fois, il ouvre les rideaux pour lancer la nuit, mais avec un peu de chance, ce ne sera pas un endroit où il résidera très longtemps.

“Je pense que beaucoup de gens ne savent pas à quoi s’attendre de moi”, a déclaré Brady. «Beaucoup de mes combats avant consistaient à prendre des gars à terre et à fond et à peut-être arriver là. Dans mon combat sur le terrain, j’ai montré que j’avais de très bonnes mains et de très bons coups de pied. J’ai l’impression que je peux gagner ce combat n’importe où, mais j’ai l’impression que je vais gagner ce combat avec de la pression et le fatiguer et en faire un combat acharné et exténuant et le faire sortir de là. C’est mon plan. Je cherche définitivement une finition.

“Quand ce spectacle sera terminé, les gens sauront qui je suis.”

