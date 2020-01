Sean O ‘Malley de l’UFC 248 accepte une suspension de six mois de l’USADA pour un test positif à l’ostarine

Vous vous souvenez quand le combat de retour prévu de Sean O ‘Malley contre Jose Quinonez a été inexplicablement déplacé de l’UFC 247 le 7 février à l’UFC 248 le 8 mars? Eh bien, il semble que nous ayons une réponse à la question.

Selon un communiqué publié par l’Agence américaine antidopage (USADA), O ‘Malley a accepté une suspension de six mois après avoir été testé positif à l’ostarine lors de deux tests effectués les 6 et 12 août de l’année dernière.

De la déclaration officielle:

«O’Malley, 25 ans, a été testé positif à l’ostarine à la suite d’échantillons d’urine hors compétition qu’il a fournis le 6 août 2019 et le 12 août 2019. Ses deux positifs, ainsi que d’autres positifs recueillis après le 12 août 2019 , ont été traités comme une violation unique car la concentration estimée d’ostarine dans les échantillons d’urine était compatible avec l’ingestion avant le 29 août 2019, date à laquelle O’Malley a reçu notification de sa deuxième violation. En outre, le profil des faibles concentrations d’ostarine urinaire observé dans plusieurs échantillons fournis par O’Malley était conforme à l’exposition à l’ostarine en tant que contaminant. Ostarine est une substance non spécifiée dans la classe des agents anabolisants et interdite en tout temps en vertu de la politique antidopage de l’UFC et de la liste des interdictions de l’UFC. Après une enquête approfondie sur les tests positifs d’O’Malley, y compris des tests de suivi approfondis, son accord pour tenir un journal des aliments, son niveau de soin accru dans la sélection des suppléments et la recherche d’aucune preuve d’utilisation intentionnelle, l’USADA a résolu le cas d’O’Malley avec une période de suspension de six mois. La période de suspension d’O’Malley a commencé le 6 août 2019, date à laquelle son échantillon positif a été prélevé. “

Si vous vous souvenez, O’Malley a été suspendu pendant six mois à la fin de 2018 après avoir été initialement testé positif à l’ostarine. Il devait ensuite affronter Marlon Vera à l’UFC 239, mais après que les effets persistants de la substance interdite aient refait surface, ce combat a également été rayé malgré le fait que l’USADA a estimé qu’aucune ingestion intentionnelle ne s’était produite.

Cela dit, puisque l’UFC 248 a lieu en mars, un mois après l’UFC 247, il correspond parfaitement à la fin de la suspension de Sean car elle est rétroactive au mois d’août de l’année dernière.

C’est un cas similaire à celui-ci.

Cela a été une longue attente pour Sean, qui n’a pas concouru depuis mars 2018 en raison de ses luttes continues avec l’USADA. Jusqu’à présent, “Suga” a compilé un dossier parfait de 10-0 en arts martiaux mixtes (MMA), y compris 2-0 à l’intérieur de l’Octogone.

L’UFC 248 propose actuellement un combat pour le titre des poids paille féminin entre la championne de division, Weili Zhang, défendant sa ceinture contre l’ancienne championne, Joanna Jedrzejczyk, ainsi qu’un combat de poids moyen entre Robert Whittaker et Jared Cannonier.