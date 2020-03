Sean O’Malley a ri des soucis de la rouille avant le retour de TKO

LAS VEGAS – “The Suga Show” est revenu dans l’octogone à l’UFC 248 lorsque Sean O’Malley a marqué un premier round TKO accrocheur.

Le poids coq de 25 ans dit maintenant qu’il cherchera à choisir la date et le lieu de son prochain combat.

O’Malley a terminé Jose Quinonez en 122 secondes lors du combat préliminaire présenté à la T-Mobile Arena de Las Vegas, et a déclaré que le moment où il avait discuté avec le co-commentateur de l’UFC Joe Rogan après le combat était une grande partie de sa visualisation d’avant-combat avant le combat.

“J’avais définitivement imaginé cela, en fait, je parlais beaucoup avec Joe”, a-t-il déclaré dans les coulisses après sa victoire. «Je me suis juste laissé un peu ressentir tout et laisser entrer tout ça. C’était agréable.»

Le combat a marqué l’occasion du premier combat d’O’Malley en deux ans, et il a repris là où il s’était arrêté pour étendre son record professionnel parfait avec la huitième victoire d’arrêt de sa carrière. Malgré la longue mise à pied, O’Malley a déclaré qu’il n’y avait jamais eu de souci d’être rouillé lors de son retour à l’action.

«J’ai continué à rire à chaque fois que tout le monde me demandait si j’allais rouiller», a-t-il déclaré. «Je pense que cela n’a fait que renforcer mes performances et j’ai pu devenir vraiment bon au cours des deux dernières années où je suis parti. Chaque fois qu’on me posait des questions à ce sujet, je riais en quelque sorte. »

Il n’y avait également aucun signe de rupture avec le style de combat qui l’a vu exploser dans l’UFC par le biais de la série Contender de Dana White en 2017. Bien que son style attire certainement les applaudissements de la foule, O’Malley a déclaré que c’était simplement son style de combat , plutôt qu’un effort concerté pour mettre sur pied un spectacle pour les fans à chaque représentation.

“Je pense que le simple fait de se battre en général est une chose si douce”, a-t-il déclaré. “La façon dont je me bats, ce n’est pas nécessairement pour divertir. C’est juste un style divertissant. Je n’avais pas l’impression de devoir faire autre chose que d’être moi-même là-dedans, et c’est ce qui s’est produit. “

Ayant dû s’absenter au cours des deux dernières années en raison d’une suspension et d’une blessure, on pourrait pardonner à O’Malley de vouloir retourner directement à l’action le plus rapidement possible, mais le poids coq formé par le laboratoire MMA a déclaré qu’il envisagerait le calendrier de l’UFC à venir avant de lancer lui-même aux entremetteurs pour sa prochaine mission.

«Je veux évidemment me battre. Je suis en bonne santé », a-t-il déclaré. “Je ne pense pas qu’ils aient de combats (à Las Vegas) jusqu’à la” Semaine internationale de combat “(en juillet), donc je vais devoir vérifier quelles cartes, où je voudrais combattre. Je pense que je suis dans une position où je peux dire: “Je voudrais me battre là-bas, (ou) je voudrais me battre là-bas.” Je vais donc regarder le calendrier, le vérifier, (et) si rien n’apparaît, peut-être ‘International Fight Week’. »

