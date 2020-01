Sean O’Malley accepte une sanction rétroactive pour la deuxième violation de l’USADA

Le poids coq de l’UFC, Sean O’Malley, a accepté une suspension réduite et rétroactive de six mois, après avoir été testée positive pour une substance interdite en août.

La suspension provient de deux échantillons d’urine hors compétition prélevés le 6 et le 12 août, respectivement. La suspension étant antidatée jusqu’au 6 août et se terminant ainsi le 6 février, le combat du 7 mars d’O’Malley à l’UFC 248 le 7 mars ne sera pas affecté par la sanction.

L’agence américaine antidopage, qui supervise le programme de dépistage des drogues de l’UFC, a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse jeudi.

Malgré l’échec de O’Malley (10-0 MMA, 2-0 UFC) à plusieurs dates, l’USADA les a traités «comme une violation unique car la concentration estimée d’ostarine dans les échantillons d’urine était compatible avec l’ingestion avant le 29 août 2019, le date à laquelle O’Malley a reçu notification de sa deuxième violation. »

Selon l’USADA, O’Malley a tenu un journal alimentaire et a augmenté son niveau de soins avec des suppléments. L’USADA n’a trouvé aucun signe d’utilisation intentionnelle. Les tests positifs d’O’Malley ont donc été résolus avec une période d’éligibilité de six mois.

“Ostarine, également connu sous le nom de MK-2866 et Enobosarm, est un modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes (SARM) qui est illégalement vendu dans le monde entier en tant que substance améliorant les performances”, indique le communiqué de l’USADA. «Ostarine n’est actuellement disponible en tant que médicament sur ordonnance dans aucun pays, et son utilisation non autorisée peut entraîner de graves effets secondaires. Néanmoins, l’ostarine a souvent été trouvée comme ingrédient déclaré et non déclaré dans de nombreux compléments alimentaires. »

Les difficultés d’O’Malley avec les tests positifs à l’ostarine persistent depuis la mi-2018. Le nouveau-né poids coq a été testé positif avant un combat en octobre 2018.

En novembre 2018, O’Malley a été suspendu six mois rétroactivement au test par le NSAC, le rendant éligible pour revenir en Mach 2019. L’USADA a déterminé que le coupable était un complément alimentaire.

En avril 2019, l’USADA a publié une déclaration liant quatre combattants testés positifs pour l’ostarine à des suppléments contaminés. O’Malley était parmi eux.

Réservé pour combattre Marlon Vera à l’UFC 239 en juillet, O’Malley a été retiré après que des traces d’ostarine se soient révélées à nouveau dans un test de l’USADA.

O’Malley devrait affronter Jose Quinonez (8-2 MMA, 5-2 UFC) à l’UFC 248 à Las Vegas. Le combat devait avoir lieu le 8 février à l’UFC 247 à Houston. Le 3 janvier, MMA Junkie a appris que le combat avait été repoussé jusqu’en mars.

L’UFC 248 aura lieu le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires attendus pour ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

