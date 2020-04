Sean O’Malley admet que les bouffonneries de Cejudo sont «difficiles à regarder», estime que Cruz «mérite» étrangement le prochain coup du titre

Sean O’Malley est facilement l’une des étoiles montantes les plus rapides de l’UFC aujourd’hui. Le concurrent prometteur des poids coq a peut-être dû rester sur la touche plus longtemps que prévu pour régler ses problèmes avec l’Agence américaine antidopage (USADA), mais «Sugar» a toujours produit un retour mémorable dans la cage en mars dernier à l’UFC 248 pour terminer Jose Quiononez via TKO au premier tour.

À seulement 25 ans, O’Malley est l’un des jeunes noms les plus prometteurs de la liste de l’UFC aujourd’hui et quelqu’un avec qui la promotion va prendre son temps. Une approche ralentie et calculée est probablement la meilleure pour O’Malley à ce stade, d’autant plus qu’il n’a combattu qu’une seule fois au cours des deux dernières années.

Cela dit, O’Malley a les outils nécessaires pour améliorer régulièrement son record invaincu de MMA professionnel 11-0, gravir les échelons des poids coq de l’UFC et se battre un jour pour le titre. Une telle voie pourrait conduire «Sugar» à une future confrontation avec l’actuel champion des 135 livres, Henry Cejudo. Alors que O’Malley respecte les compétences de Cejudo à l’intérieur de la cage et rend hommage à certains des noms qu’il a supprimés, “Sugar” n’est pas trop intéressé par les pitreries dignes du champion à l’extérieur de la cage.

“Je ne considérerais pas que travailler pour lui”, a déclaré O’Malley à MMA Junkie. «Je pense qu’il essaie définitivement, mais il essaie juste trop fort et c’est difficile à regarder. Et je suppose que c’est leur façon de procéder – le grincement des dents – mais je pense qu’il aurait pu emprunter cette voie différente. Je ne sais pas. Je pense qu’en tant que champion, il a battu de très bons gars. Oui, il est vraiment bon – mais il est juste un mec cringey. “

Grincheux ou non, Cejudo est devenu l’un des meilleurs combattants de la liste de l’UFC. Avant de renoncer à son titre de poids mouche UFC plus tôt cette année, “Triple C” était un champion de l’UFC en deux divisions avec une médaille d’or olympique à remporter. Certains l’ont même appelé «le plus grand athlète de combat de tous les temps».

Alors que le calendrier actuel de l’UFC dans les limbes complètes, Cejudo devrait défendre son titre de poids coq UFC dans un avenir très proche. Le champion devait d’abord rencontrer l’ancien champion des poids plumes Jose Aldo à l’UFC 250 le mois prochain avant qu’Aldo ne soit forcé de se battre et remplacé par Dominick Cruz. Ce combat a depuis été reporté, mais il est intéressant de noter que les deux prétendants choisis pour défier Cejudo pour la couronne de 135 livres viennent de perdre. Cruz, qui est l’ancien champion des poids coq de l’UFC, n’a même pas participé depuis plus de trois ans.

C’est une situation dans laquelle un concurrent prometteur comme O’Malley se gratte la tête, bien que le jeune poids coq comprenne l’intention de l’UFC d’organiser les plus grands combats possibles.

“Ouais, c’est super bizarre”, a déclaré O’Malley. «Ce combat de Jose Aldo, je pensais vraiment qu’il avait gagné contre Marlon (Moraes). … Dana dit: «Non, je pensais qu’il avait gagné ce combat, je vais lui donner un coup de tête.» Donc c’est plutôt cool Dana a ce pouvoir et c’est sa compagnie, (mais) c’est assez bizarre de sortir d’une défaite.

“Je veux dire, Cruz le mérite dans un sens – toutes les blessures dont il a souffert et comment s’est déroulée sa carrière, donc je ne sais pas. Je ne serais pas fâché qu’il le reçoive, mais il y a aussi des gars comme (Cory) Sandhagen et (Aljamain Sterling) qui le méritent probablement plus, après des victoires. Ouais, c’est difficile. “

À ce stade, nous ne savons pas vraiment la prochaine fois que nous verrons Cejudo entrer dans la cage. Des rumeurs commencent à tourbillonner sur le match proposé par le champion, Cruz étant déplacé vers un événement monstre le mois prochain, mais cela ne s’est pas pleinement concrétisé non plus. Les jeunes stars de la division comme O’Malley, et les concurrents méritants tels que Cory Sandhagen et Aljamain Sterling, devront simplement attendre et voir comment cette image de titre se déroule.

