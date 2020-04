Sean O’Malley arrache Brian Kelleher à propos de sa récente annonce: “Il ne fera rien pour ma carrière”

Image via @sugaseanmma sur Instagram (photographe non répertorié)

Sean O’Malley a tenté de remettre Brian Kelleher à sa place après avoir prétendu qu’il «fumait» le poids coq dans un combat.

O’Malley est revenu à l’action en mars 2020 après deux ans en marge. À son retour à l’UFC 248, O’Malley a terminé Jose Quinonez avec un coup de tête et des coups de poing au premier tour. Il est maintenant l’un des ennemis les plus recherchés de la division des poids coq et ne veut qu’un adversaire valable. Il a fermé une légende de son collègue de 135 livres Kelleher.

“J’ai été appelé par neuf gars quand j’étais absent pendant deux ans”, a déclaré O’Malley au podcast Eurobash de MMA Fighting. «Certains d’entre eux vont m’aider dans ma carrière; combattre quelqu’un comme Brian Kelleher ne fera pas grand-chose. Je pense qu’il a 10-5 ou quelque chose comme ça. Il a l’air de fumer des cigarettes – il ne fera rien pour ma carrière. Je suis définitivement à la recherche de combats intelligents – des gens qui vont m’élever. J’entre et fume [Kelleher], ils diront: “Cool, ce gamin craint.” Il est inutile de parler de gars comme ça. “

O’Malley a également été appelé par plusieurs poids coqs, dont Kelleher et Merab Dvalishvili. Le joueur de 25 ans a comparé la pléthore de légendes qu’il a reçues à celles reçues par Conor McGregor à son arrivée.

Il croit que les gens sous-estiment toujours sa capacité de combat et a hâte de faire ses preuves à l’intérieur de l’Octogone.

“C’est bien d’être appelé par un groupe de personnes”, a déclaré O’Malley. «Conor… a été appelé par tout le monde. Je pense que plus je me bats, moins je vais être appelé, [because people will] reconnaître à quel point je suis dangereux.

“En ce moment, les gens pensent toujours:” Je vais le faire tomber et ça va être la fin du combat. “Ce ne sera pas la fin du combat – je vais étouffer quelqu’un s’ils me font tomber. J’entraîne le jiu-jitsu plus que je ne fais quoi que ce soit. Le Jiu-jitsu est à peu près ma vie; J’adore le jiu-jitsu, [and] Je l’entraîne tout le temps. Je m’entraîne avec de très bonnes personnes, mais je n’ai pas trop à le montrer. “

L’UFC reste actuellement en suspens en raison de la pandémie de coronavirus. Cela n’a pas empêché Sean O’Malley de s’occuper et d’envisager son prochain coup.

“Quand nous serons dans environ deux mois, nous parlerons à l’UFC et nous trouverons des adversaires”, a-t-il déclaré. «Si nous avions un adversaire en ce moment, il pourrait se casser le bras. Pour moi, il s’agit de s’améliorer en ce moment – ce n’est pas de savoir qui nous devons combattre ensuite. »

Qui voulez-vous voir ensuite Sean O’Malley se battre?

