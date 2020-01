Sean O’Malley autorisé à participer à l’UFC 248 après un accord avec la Commission du Nevada

MMA Weekly rapporte que Sean O’Malley a été autorisé à participer à l’UFC 248 après avoir conclu un accord avec la Nevada State Athletic Commission. L’événement a lieu le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas. O’Malley combattra Jose Quinonez.

O’Malley a été testé positif à l’ostarine, une substance interdite liée à des cas de suppléments contaminés qui ont entraîné des suspensions pour d’autres combattants. Il a été retiré de l’UFC 229 à la suite d’une infraction de dopage. Il a accepté une suspension de six mois de l’USADA (US Anti-Doping Agency) et du NSAC, mais lors de la planification d’un retour, il a de nouveau été testé positif. En raison des faibles niveaux du médicament, il a été dit qu’il avait un «effet de pulsation» où des traces de médicament étaient toujours présentes dans les échantillons. Le NSAC ne lui donnerait pas de permis de combat sans avoir suffisamment de temps pour prouver qu’il était résiduel.

L’USADA lui a également accordé une suspension de six mois à l’époque, le NSAC lui accordant une suspension de neuf mois juste hier. La suspension a été rendue rétroactive au 25 mai 2019, ce qui signifie qu’elle expirera le 25 février. Il devra payer 872,16 $ en honoraires d’avocat et se soumettre à des tests de dépistage aléatoires avant l’événement. Aucune ostarine trouvée dans son système ne peut dépasser 100 picogrammes par ml.