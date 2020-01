Sean O’Malley de l’UFC parvient à un accord avec le NSAC dans l’affaire des ostarines

Sean O’Malley a encore quelques obstacles mineurs à surmonter, mais la voie a finalement été dégagée pour lui de faire son retour à la compétition UFC après deux ans.

O’Malley (10-0 MMA, 2-0 UFC), le poids coq invaincu que beaucoup considèrent comme l’un des meilleurs espoirs du sport, a été hors de combat alors qu’il était aux prises avec une multitude de problèmes liés aux tests de dépistage de drogues. Il a revendiqué l’innocence depuis le début de l’affaire, mi-2018.

Après s’être mis d’accord avec l’Agence américaine antidopage sur une sanction rétroactive au début du mois, O’Malley est parvenu mercredi à une résolution avec la Nevada Athletic Commission, qui servira de régulateur pour son prochain combat contre Jose Quinonez à l’UFC 248 .

La résolution d’O’Malley comprenait une suspension de neuf mois résultant d’un échec des tests en juillet, qui avait des traces d’ostarine, qui devrait se terminer le 26 février, à quelques jours de l’UFC 248 le 7 mars à Las Vegas.

O’Malley est également éligible pour des tests de dépistage aléatoires menant à l’UFC 248. Selon les termes du règlement, les tests ne peuvent pas montrer de traces d’ostarine à un nombre égal ou supérieur à 100 picogrammes par millilitre.

De plus, O’Malley doit fournir à la commission des tests de dépistage de drogue propres 30, 15 et trois jours après son prochain combat au Nevada. Sa suspension ne sera pas non plus levée officiellement tant qu’il n’aura pas payé 872,16 $ en frais de poursuite ou qu’il aura établi un plan de paiement pour rembourser l’argent.

Les difficultés d’O’Malley avec les tests positifs à l’ostarine persistent depuis la mi-2018. Le poids coq up-and-comer a d’abord été testé positif avant un combat en octobre 2018.

En novembre 2018, O’Malley a été suspendu six mois avec effet rétroactif au test par le NAC, le rendant éligible à revenir en mars 2019. L’USADA a déterminé que le coupable était un complément alimentaire.

En avril 2019, l’USADA a publié une déclaration liant quatre combattants testés positifs pour l’ostarine à des suppléments contaminés. O’Malley était parmi eux.

Réservé pour combattre Marlon Vera à l’UFC 239 en juillet, O’Malley a été retiré après que des traces d’ostarine se soient révélées à nouveau lors d’un test de l’USADA. Selon l’USADA, O’Malley a tenu un journal alimentaire et a augmenté son niveau de soins avec des suppléments. L’USADA n’a trouvé aucun signe d’utilisation intentionnelle.

