Sean O’Malley espère faire ce que McGregor a fait avec la carrière à l’UFC: «C’est une entreprise»

On ne peut nier que Sean O’Malley est l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs en arts martiaux mixtes (MMA) aujourd’hui. Après tout, le concurrent en pleine croissance des poids coq a remporté ses trois premières apparitions au Ultimate Fighting Championship (UFC) en route pour porter son record professionnel invaincu à 11-0.

Le succès d’O’Malley en début de carrière est certes impressionnant en soi, mais ce sont les choses intangibles qui ont enthousiasmé les gens pour la montée de «Sugar». De son solide jeu sur les réseaux sociaux à son rôle lucratif dans l’industrie de la marijuana, O’Malley déploie ses ailes de plus en plus à mesure que sa carrière à l’UFC se développe.

Après une absence de deux ans dans le sport, O’Malley a fait un retour triomphal dans la cage il y a deux semaines à l’UFC 248 en écrasant Jose Quinonez via le TKO de premier tour (voir ICI). C’est un moment qui a permis à O’Malley de rattraper le temps perdu et de prouver qu’il est toujours la vraie affaire.

“Je ne pense pas avoir vraiment perdu le battage médiatique dans ce combat”, a déclaré O’Malley à MMA Fighting. “C’était excitant. Je pense que les gens ressentent cette certaine façon quand je me bats, et je suis excité de revenir là-bas et de les faire ressentir à nouveau. C’est puissant. “

O’Malley devait se battre deux fois auparavant, mais des combats avec l’USADA et une blessure au pied prématurée l’ont empêché de retourner dans la cage. Lorsque le moment est finalement venu, «Sugar» avait l’impression de refaire ses débuts à l’UFC.

“Je pense que les deux combats dans lesquels je devais participer ont un peu ramené ce battage médiatique”, a expliqué O’Malley. «Ensuite, il a été tiré, puis il a été reconstruit, puis il a été tiré. Il y avait beaucoup de drame derrière tout cela, donc cela a presque rendu plus excitant pour mon retour, mais oui, c’était à nouveau comme mes débuts.

«J’aime ça. C’est cool de pouvoir avoir une telle audience, autant d’yeux pour me voir me battre contre l’UFC. C’est une vie douce. “

O’Malley, qui a fait ses débuts en 2017 après une apparition réussie dans la série mardi soir de Dana White, est déjà considéré comme l’un des combattants pour porter le flambeau à 135 livres. Le poids coq en plein essor comprend que ses compétences peuvent être assez bonnes lorsqu’il est empilé contre le top 15 de la division, mais cela ne signifie pas que O’Malley cherche à faire avancer les choses rapidement.

“J’ai 25 ans – j’aimerais me battre jusqu’à 35 ou 36 ans”, a expliqué O’Malley. «Je suis extrêmement en bonne santé et je pourrais le maintenir aussi longtemps. Une fois que vous aurez commencé à combattre les meilleurs gars du monde, vous ne combattrez que les meilleurs gars du monde. Donc je vais le prendre combat par combat, lentement.

“Je suis 3-0 à l’UFC, et c’est difficile de le faire quand on a le sentiment de pouvoir éliminer ces meilleurs gars du monde. J’ai l’impression que mon niveau de compétence est là, mon état d’esprit est là et tout est là, mais c’est un équilibre. Essayer d’en faire une carrière intelligente. “

Jusqu’ici, O’Malley a été lancé contre des combattants UFC capables comme Quinonez et Andre Soukhamthath, passant avec brio. Les victoires contre ces deux combattants ne vont pas décrocher «Sugar» dans un combat pour le titre des poids coq de si tôt, mais cela a permis à O’Malley d’exploiter son potentiel croissant si tôt dans sa carrière à l’UFC. C’est une approche similaire que l’UFC a adoptée avec la superstar mondiale Conor McGregor, qui a combattu des gars comme Marcus Brimage, Diego Brandao et un jeune Max Holloway lors de ses trois premiers combats dans l’Octogone.

«Conor [McGregor’s] carrière, ils se sont plutôt bien débrouillés en ce qui concerne sa formation », a déclaré O’Malley. «C’est une entreprise. C’est une carrière. Vous ne pouvez vous battre que si longtemps. Vous devez gagner autant d’argent que possible. Nous allons donc le regarder comme une entreprise et partir de là. “