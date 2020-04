Sean O’Malley et l’influence de Conor McGregor

Après deux ans hors de l’octogone suspendu, Sean O’Malley (11-0) est revenu à l’action en mars dernier UFC pour obtenir une autre victoire au premier tour et continuer à s’établir comme un nom important pour le poids coq.

Il semble tôt pour parler de lui se battre pour le championnat du monde de la division, mais pas tant compte tenu de sa séquence et de sa popularité. Mais on peut exclure que son prochain combat soit pour le titre.. Cependant, les autres options sont variées.

Dans une récente interview en podcast Eurobashde MMA Fightinga parlé son prochain combat. Et il a mentionné Conor McGregor (22-4) parle des fans irlandais.

“ L’événement de l’International Fight Week à Las Vegas est trop parfait pour ne pas faire partie de . Il y a aussi un autre endroit où je voudrais me battre: Dublin . Ce serait fou, comme se battre sur Fight Island. Ce serait très amusant. Et cela arrivera.

«J’ai 25 ans et il me reste de nombreux combats. Si l’événement est correct et que l’adversaire est correct, cela se produira, cela ne fait aucun doute. Je ne vais pas dire oui ou non (à propos des combats en août). Nous devons voir comment les choses se passent. Je n’ai jamais combattu en Irlande et j’adorerais le faire.