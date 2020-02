Sean O’Malley lance une série de vidéos d’abonnement pour le retour

Sean O’Malley offre aux fans un aperçu de sa préparation pour son premier combat à l’UFC en plus de deux ans – pour une somme modique.

O’Malley (10-0 MMA, 2-0 UFC), le populaire espoir des poids coq de l’UFC qui a été contraint de se retirer de l’action pendant plus d’un an en raison d’une affaire compliquée à la fois avec l’Agence américaine antidopage et la Nevada State Athletic Commission, a finalement été dégagé et affrontera Jose Quinonez (8-3 MMA, 5-2 UFC) à l’UFC 248 le mois prochain.

«Suga» est resté relativement silencieux pendant son temps libre. Cependant, il tire le rideau alors que les jours se terminent vers son retour avec sa série “The Road to UFC 248”, qui est produite en collaboration avec Taki, une plate-forme décrite “pour que les créateurs, les athlètes et les célébrités interagissent directement avec leurs fans. “

“Ces vidéos sur Taki vous donneront l’occasion de voir comment ce camp de combat s’est déroulé et les deux dernières semaines qui ont précédé mon grand retour”, a déclaré O’Malley. «Cela montrera où en est mon poids, ce que je mange, à quoi ressemble mon emploi du temps pour les prochains jours et comment je me sens mentalement en retournant dans l’octogone. Après mon combat, je vais le décomposer et passer en revue avec vous les gars et répondre à vos questions. Taki a été un excellent moyen de découvrir ce que vous voulez savoir et d’interagir en tête-à-tête avec mes fans. J’ai hâte de faire de nouvelles choses plus créatives avec Taki pour interagir avec mes fans. »

Les frais d’inscription actuels sont de 5 $ et, selon un communiqué, les fans recevront une vidéo à l’achat, une nouvelle vidéo chaque semaine et une analyse post-combat également.

Une possibilité supplémentaire existe également pour des frais de 225 $, qui, en plus des vidéos, viendront avec une paire de gants d’entraînement portés et signés par O’Malley.

L’UFC 248 aura lieu le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas. O’Malley vs. Quinonez est le combat préliminaire présenté, qui est diffusé sur ESPN avant la carte principale à la carte.

.