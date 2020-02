Sean O’Malley offre un aperçu du camp d’entraînement de l’UFC 248 pour 5 $

Pour Sean O’Malley, il y avait d’abord Twitch, et maintenant il y a Taki.

À une semaine de son retour tant attendu à l’UFC 248, le poids coq populaire est de retour sur son côté, monétisant le contenu personnel avec un aperçu des coulisses de sa préparation pour un combat avec Jose Alberto Quinonez lors du paiement du 7 mars. événement à la vue.

Les fans paient 5 $ pour accéder à un court métrage documentaire en quatre parties qui offre un «confessionnal en coulisses» pendant le camp d’O’Malley, selon un communiqué de sa société de gestion Ruby Sports and Entertainment. Pour 225 $, un fan peut obtenir des gants d’entraînement «usés et signés» avec la série, qui a été lancée mardi.

“Cela montrera où en est mon poids, ce que je mange, à quoi ressemble mon emploi du temps pour les prochains jours et comment je me sens mentalement de retourner dans l’Octogone”, a déclaré O’Malley dans le communiqué. “Après mon combat, je vais le décomposer et le passer en revue avec vous les gars et répondre à vos questions.

«Taki a été un excellent moyen de découvrir ce que vous voulez savoir et d’interagir en tête-à-tête avec mes fans. J’ai hâte de faire de nouvelles choses plus créatives avec Taki pour interagir avec mes fans. »

Taki, lancé en janvier par la plateforme basée sur la chaîne de blocs Rally, a recruté environ 100 «créateurs», dont O’Malley et l’ancien champion de l’UFC à deux divisions Daniel Cormier. La plateforme promet de donner aux créateurs près de 100% des revenus qu’ils génèrent en produisant du contenu personnalisé pour les fans. En contrat, Cameo, qui permet aux fans d’obtenir des messages personnalisés de leurs stars préférées, facture 25% des revenus, tandis que Patreon, une plateforme de parrainage populaire, facture jusqu’à 12%.

Depuis son tournant dans l’UFC, O’Malley s’est fixé pour objectif de diversifier ses sources de revenus. Après que sa carrière ait été interrompue par une suspension qui était le résultat de l’ingestion de suppléments contaminés, il a construit une suite sur Twitch, où il a affirmé une fois gagner environ 4 500 $ par mois en jouant à Fortnite pour un public de 50 à 60 personnes sur huit heures ” changements. “

O’Malley mettra en jeu son record invaincu de 10-0, faisant sa troisième apparition en octogone contre Quinonez, qu’il devait affronter à l’UFC 229 avant le début de ses ennuis antidopage.